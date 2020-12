Misstankarna mot mamman till isolerade mannen läggs ned: ”En tragisk historia”

HANINGE Mannen som varit isolerad i en lägenhet i Haninge under flera decennier kunde lämna bostaden när han ville, och hans mamma är inte längre misstänkt för något brott. Det meddelar åklagaren Emma Olsson på torsdagen.

Under veckan har Nyheter Idag och flera andra medier rapporterat om uppgifter som gjort gällande att en man i 40-årsåldern hållits instängd i en lägenhet av sin mamma under de senaste 28 åren. I söndags tog sig en släkting in i lägenheten och hjälpte den svårt medtagne mannen att ta sig till sjukhus.

Mamman, som är i 70-årsåldern, anhölls misstänkt för olaga frihetsberövande, grovt vållande till kroppsskada och grovt vållande till sjukdom. Men nu har åklagaren Emma Olsson beslutat att släppa misstankarna mot henne.

– Vi kan inte hitta några som helst tecken på att lägenheten ska ha varit låst eller att dörrarna är låsta, eller att det finns några låsta utrymmen i bostaden. Vi har inte heller hittat något som tyder på att han har varit fastbunden eller någonting sådant, säger Emma Olsson.

– Han säger också, när han har pratat med oss i går eftermiddag, att han har kunnat lämna lägenheten när han har velat. Det har han också gjort men det har skett väldigt sporadiskt. Det är väl därför som folk inte har sett honom så ofta ute. Men han har alltså fått välja själv, säger han, och det är hans sinnesstämning som har avgjort om han vill gå ut eller inte.

När mannen kom till sjukhus hade han bland annat sår på benen som behövde opereras. Undersökningarna visar att skadorna har kommit från sjukdom och inte våld.

– Det finns ingenting som styrker någon brottsmisstanke utan det verkar tyvärr vara en tragisk historia med människor som lider av någon form av psykisk ohälsa, där man har blivit mer och mer isolerad under årens lopp och levt i misär, säger Emma Olsson.

– Det här är människor som inte kan ta hand om sig själva, och det är ju chockerande att det här kan hända i Sverige. I stället för att försöka hitta en syndabock tror jag att vi måste se framåt och förhindra att sådant här händer igen.

När isoleringen påbörjades har polisen haft svårt att fastställa.

– Vi vet att släktingar har haft kontakt med honom när han var i 20-årsåldern, så han är alltså vuxen och myndig när han fortfarande har kontakt med människor. Men sedan har det hänt någonting och vi vet inte vad, och vi kommer nog kanske aldrig få svar på det.

Utredningen är dock inte formellt nedlagd än. Det finns ett frågetecken kvar, berättar Emma Olsson, och det har att göra med socialtjänstens kontakter med familjen. Det beskrivs dock som mer av en formalitet.

