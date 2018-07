Misstänkt våldtäktsförsök under natten – kvinna överfölls under bro

STOCKHOLM En kvinna var på väg hem i natten när en man överföll henne under en bro. Polisen menar att signalementet är så allmängiltigt att det inte är värt att ge ut i nuläget.

Det var strax före klockan 3 under natten till tisdagen som larmet kom in om att en man hoppat på en kvinna bakifrån under Skanstullsbron i Stockholm. Han trycker ner henne, tar hennes mobil och försvinner sedan från platsen. Kvinnan får sedan låna en telefon av en förbipasserande och ringer polisen.

Kvinnan har inte behövt uppsöka sjukhus. Det är oklart om ett våldtäktsförsök faktiskt ägde rum, men det är så polisen rubricerar händelsen.

– Oftast är det så om vi är lite oklara om exakt vad som har hänt, då tar vi en brottsrubricering som är det värsta tänkbara scenariot, så att vi får lite bättre möjligheter att jobba med att kontrollera personer i närområdet och så, säger polisens presstalesperson Carina Skagerlind.

”Finns inget utmärkande”

Man har sökt efter gärningsmannen under natten men inte hittat den misstänkte. Polisen väljer att inte gå ut med mer signalement i nuläget än att det är en man.

– Jag skulle säga så här, det signalement jag har läst är så allmängiltigt så att det skulle kunna stämma på hälften av männen i Stockholm. Det finns inget som är utmärkande med personen, säger Carina Skagerlind som alltså avvaktar med att ge ut detaljer om mannens utseende.

– Det gör vi om utredaren säger det eller om det är ett väldigt tydligt signalement så att det verkligen skulle hjälpa till. Om någon är två meter lång eller väldigt fet eller har skägg till knäna, så att det verkligen kan hjälpa oss. Men här har jag ännu inte gjort den bedömningen.

