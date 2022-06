Moderat anklagas för bidragsfusk – har fortsatt förtroende hos partiet

I SVT:s Uppdrag granskning om riksdagsledamöters boenden framkom det att Helena Bouveng (M) stod skriven på en adress i Vetlanda, vilket ger henne rätt till en övernattningslägenhet i Stockholm vars nota skattebetalarna står för. På samma gång äger den moderata ledamoten en bostadsrätt nära fyra mil från riksdagshuset. Men trots de motstridiga uppgifterna har Moderaterna fortsatt förtroende för Bouveng.

– Alla ledamöter har ett ansvar att följa det regelverk som finns och vad vi kan bedöma har hon följt dem. Nu kommer regelverket att skärpas och det välkomnar vi, säger Moderaternas gruppledare Tobias Billström till SVT.

Även Gottlieb Granberg, förbundsordförande för Moderaterna i Jönköpings län, har fortsatt förtroende för Bouveng.

– Vad vi har förstått från riksdagen har man inte gjort något olagligt. Sedan om det är lämpligt eller inte, det måste var och en bedöma, säger han till SVT.

På frågan om Bouveng kan sitta kvar och fortsatt vara Moderaternas andranamn i Jönköpings län svarar Granberg i nuläget ja.

Han vidhåller också att Bouveng i mångt och mycket varit en skötsam och ordentlig politiker.

– Hon har alltid varit en redig person som vill sköta sig – rätt och riktigt.

Att hon varit folkbokförd i Vetlanda samtidigt som hon verkar ha bott på en annan plats förklarar Granberg med att hon alltid velat ha nära till sin valkrets.

”Din giriga jävel, avgå!”

Samtidigt som Moderaterna försvarar sin ledamot menar många att det hela rör sig om bidragsfusk. De tycker att Bouveng, som sitter i skatteutskottet, borde avgå från sina uppdrag.

Däribland historikern och ledarskribenten David Lindén, som skriver under kontot ”gustavvasakungen”.

Helena Bouveng torpederar aktivt all information från moderaterna. Din giriga jävel, avgå! Du har förbrukat förtroendet.

Andra hänvisar till ett tal i riksdagen där Bouveng pratar om bidragsfuskare som använder felaktig folkbokföring för att tillskansa sig bidrag.

Hahaha, can't make this shit up. 😆 Helena Bouveng (M) i riksdagen om "kriminella som utnyttjar felaktig folkbokföring till att plocka ut bidrag" pic.twitter.com/uhng8y6c91

— Tobias (@t0_bi_as) June 9, 2022