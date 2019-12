Modiris nyårslöfte: Ska sluta lyssna på alla

LOS ANGELES Samtalsaktivisten Navid Modiri vill se fler möten mellan oliktänkande. Men nästa år tänker han själv bli mer selektiv med vilka han lyssnar på.

– Att bara lyssna på vad alla människor tycker är lite som att ha en överviktig PT, säger han.



Över nyår och några veckor framåt ska Navid Modiri, Henrik Jönsson och Aron Flam göra sina respektive poddar från en villa i Los Angeles. Modiri berättar att det började som ett förslag från regissören Fredrik Boklund som ville filma resan för en dokumentär.

– Att hänga i ett hus tillsammans i LA är ju så otroligt dumt med den här konstellationen av oss tre. Det är på något sätt också en början på ett Bellmanskämt: En blatte, en jude och en arier bor i ett hus i Hollywood. Det är en så märklig premiss så vi tackade ja.

Vad har ni för planer för nyår?

– Då tänker vi nog ha en middag och bjuda in lite spännande människor. Då har vi precis kommit dit, så tanken med nyårsafton är nog bara att etablera oss i huset.

Modiri minns att 2019 inleddes turbulent.

– Jag kom hem från Thailand och jetlaggad och med hög feber höll ”Hur kan vi live” för första gången i Malmö. Några dagar senare lämnade min fästmö vår relation, och jag blev utpekad som förintelseförnekare [för att ha haft med Ingrid Carlqvist i podden, reds anm]. Det är en ganska intensiv start på ett år, skulle jag säga.

Modiri berättar att andra halvåret har handlat om att bygga upp stabilitet igen, både privat och jobbmässigt. Nu kommer han snart att flytta från Malmö till Stockholm vilket kan underlätta att få gäster till podden ”Hur kan vi”.

– Det jag minns mycket från det här året är hur labilt det är med medielogiken och pöbelmekanismerna, och hur snabbt det kan slå tillbaka. Hur en person som har stått i strålkastarljuset plötsligt kan kastas ut i kylan.

Modiri nämner särskilt Cissi Wallin, som dömdes för förtal mot Fredrik Virtanen, och Linnéa Claeson som har anklagats för att ljuga om övergrepp. Han tar även upp den hyllade klimataktivisten Greta Thunberg.

– Jag har personligen inget emot Greta Thunberg och tycker väl att det är fett att en ung tjej har så mycket engagemang i sig. Men sättet som media har lyft henne tror jag kommer vara farligt på så sätt att det kommer få samma backlash som det fick för Cissi och Linnéa.

– På samma sätt som hon har hajpats tror jag att det kommer bli ett ganska hårt fall för henne vilket känns ganska brutalt mot en sådan ung människa. Och det är inte hennes fel utan de människor runt henne som har byggt upp en sådan otroligt oproportionerlig hajp kring en liten person.

Vad skulle du vilja göra annorlunda nästa år?

– Det jag skulle göra är att vara väldigt noga med vilka människors åsikter och feedback jag lyssnar på, och vara väldigt selektiv med vilka jag har runt mig och vilka jag lyssnar på. Bry mig lite mindre om vad folk tycker, säger Modiri.

– Att bara lyssna på vad alla människor tycker är lite som att ha en överviktig PT. Bara för att en person har en åsikt betyder inte det att den är relevant eller genomtänkt.

Vad skulle du vilja se hända i samhället i stort?

– Det jag skulle önska mig är att se samtal mellan oliktänkande ske på fler platser och fler forum. Det skulle vara en fantastisk gåva till svensken, för jag tror vi behöver mer äkta mångfald, alltså mångfald av idéer och åsikter och inte bara den här ytliga mångfalden som handlar om hudfärg och etnicitet och kön.

Navid Modiri har länge förespråkat samtal mellan oliktänkande och att man lyssnar på de som tycker annorlunda. Samtidigt säger han alltså att han nu vill vara mer selektiv med vilka han lyssnar på. Han skrattar när Nyheter Idag påpekar denna förskjutning i fokus.

– Jag tror fortfarande att det är viktigt att lyssna på människor, att lyssna stort och brett. Men sedan behöver du inte ta till dig av allt som alla säger hela tiden, säger han.

– Jag tänker mig själva lyssnandet som en stor tratt som kan fånga in väldigt många olika åsikter. Men tratten smalnar av i slutet och där måste du välja vad som är rätt för dig och i slutändan sant. För allt som kommer in i tratten är ju inte sant, bra, rätt eller värdefullt.

– Att lyssna på alla människor betyder inte att alla deras åsikter ska behandlas likvärdigt. Man kan lyssna på dem likvärdigt, men deras åsikter är inte lika värda. En läkares åsikt om min hälsa är ju mer värd än din åsikt om min hälsa, men jag kan lyssna på er båda och ta in båda perspektiven.

Under 2020 kommer Modiri att starta podden ”How can we” där han samtalar med människor på engelska utanför Sverige. Sedan några månader har han försökt få kontakt med sin stora inspirationskälla Joe Rogan, och nu försöker han nå honom via Bret Weinstein som också väntas gästa podden.

– Jag är ju en mysig liten blodigel liksom, som sätter sig och aldrig ger sig. Jag kan verka ganska timid och snäll men jag är ju sjukt envis, säger Modiri.

Även den svenska podden och live-evenemangen fortsätter. Efter att Jimmie Åkesson medverkade i höstas har Modiri hört av sig till övriga partiledare varav några nu är ”på gång”. Däremot har Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt sagt blankt nej med förklaringen att de ”inte har tid”.

– Sedan har jag lite annat som byggs i bakgrunden, men det är för tidigt att prata om det, säger Modiri.

