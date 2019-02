Småbarnsmamma greps av polis – kallade transkvinna för man

STORBRITANNIEN En brittisk kvinna greps framför sina barn och hölls frihetsberövad i sju timmar. Det misstänkta brottet – att hon kallade en transkvinna för en man.

Brittiska Daily Mail berättar om 38-åriga Kate Scottow som greps i sitt hem inför ögonen på sin tioåriga dotter och 20 månader gamla son efter att ha kallat en transkvinna för en man på Twitter. Hon hölls frihetsberövad i sju timmar och släpptes sedan på fri fot, men utredningen är pågående.

– Vi tar alla anmälningar om illvillig kommunikation (”malicious communication”) på allvar, säger polisen i en kommentar till Daily Mail där man bekräftar gripandet.

Scottow greps den 1 december och har ännu inte fått tillbaka sin mobiltelefon och laptop från polisen. Ett domstolsbeslut förbjuder henne från att kalla målsägande Stephanie Hayden för en man eller att hänvisa till att Hayden tidigare identifierade sig som man.

38-åringen anklagas för att ha använt konton i två olika namn för att på olika sätt trakassera och förtala transkvinnan. Själv nekar hon till detta och menar att hon enbart har uttryckt åsikten att man i praktiken inte kan byta kön. Hon har inte velat ge någon kommentar till Daily Mail.

På Twitter säger Stephanie Hayden att Daily Mails artikel är ”transfobisk” och att journalisten inte gav henne en chans att kommentera saken före publicering.

This is yet another example of disgraceful #transphobic reporting by the #transgender hostile UK press. Beckford had a professional obligation to alert me to this story and offer a right to reply. He failed to do so .

— Stephanie Hayden (@flyinglawyer73) 10 februari 2019