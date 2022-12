Musk lovar sluta som chef för Twitter efter omröstning

Twitters nya ägare Elon Musk har lovat att sluta som chef för Twitter efter att han publicerat en omröstning om saken, där 57,5 procent röstade för att Musk ska avgå. 17,5 miljoner konton deltog i den uppmärksammade omröstningen.

Twitters ägare Elon Musk har fått hård kritik från vänster och stöd från höger efter att han köpt plattformen Twitter. Senast handlade debatten om att Twitter stängde av flera journalister som anklagades för ”doxxing”, det vill säga kartläggning och uthängning av personer.

Nu har Musk gett Twitteranvändarna chansen att säga sitt. På söndag kväll publicerade Musk en omröstning på plattformen där han frågade användarna om han skulle sluta som chef på Twitter. ”Jag vill foga mig efter denna omröstnings resultat” tillade Musk.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

På måndagen fastställdes resultatet. 57,5 procent röstade för att Musk ska avgå, medan 42,5 procent ville ha Musk kvar. 17,5 miljoner konton röstade i omröstningen.

Omröstningen följde på att Musk sett på VM-finalen i fotboll i Qatar tillsammans med den amerikanska ex-presidenten Donald Trumps svärson och rådgivare Jared Kushner, och flera användare spekulerade i om mötet mellan Musk och Kushner kan haft att göra med den uppmärksammade omröstningen. Journalisten Dash Dobrifsky konstaterar även att en saudisk prins är Twitters näst största delägare.

Elon Musk was at the World Cup with Jared Kushner — the son-in-law of Donald Trump who received a $2 Billion investment from a Saudi Arabian fund led by Crown Prince, Mohammed bin Salman. Twitter’s second largest shareholder is a Saudi Arabian Prince. A lot of coincidences here. pic.twitter.com/sXePz2l5Bg — Dash Dobrofsky (@DashDobrofsky) December 18, 2022

Vem som kommer ersätta Musk om han avgår är oklart. ”Som ordspråket lyder, var försiktig med vad du önskar dig, eftersom du kan få det” skrev Musk i en tweet i samband med omröstningen.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

