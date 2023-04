Musk: Woke är ett hot mot civilisationen

Entreprenören och techmiljardären Elon Musk har minst sagt varit i rampljuset sedan köpet av Twitter i höst. Han har också blivit en alltmer uttalad motståndare till woke, och i ett samtal med komikern och programledaren Bill Maher säger han att den politiskt korrekta ideologin är ett hot mot civilisationen.

– Jag tycker att man ska vara försiktig med allt som är anti-meritokratiskt, och allt som resulterar i ett förtryckande av yttrandefriheten, säger Musk till Bill Maher på dennes program Real Time with Bill Maher.

Han kallar ideologin för ”the woke mind virus”, som han menar är ett hot mot den mänskliga civilisationen.

– Du kan inte ifrågasätta saker. Till och med ifrågasättandet är dåligt, säger Twitter- och Teslaägaren.

Bill Maher – som kallar sig själv liberal och hela sin karriär varit en uttalad anhängare till Demokraterna – påpekar att både han och Musk numera brukar kallas konservativa.

– Jag tänker inte på dig som en konservativ, säger Maher.

– Yttrandefrihet brukade var en vänster- eller liberal värdering. Ändå ser vi ”vänstern” ha ett behov av att faktiskt censurera, säger Musk.

– Grejen med censur, för de som advocerar för det, kom ihåg att det vid någon punkt kommer att vändas mot dig, tillägger han.

Finally got to talk to the guest I've wanted to have on @HBO @RealTimers more than any other – Thank you, @ElonMusk! pic.twitter.com/sTisVxWknO

— Bill Maher (@billmaher) April 29, 2023