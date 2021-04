Mystisk trädödla visade sig vara croissant

KRAKÓW En kvinna i den polska staden Kraków slog larm om att ett mystiskt djur – möjligen en leguan – hade slagit sig till ro i ett träd. Men vid en närmare granskning visade det sig handla om en croissant, rapporterar BBC.

Djurskyddsföreningen som kvinnan vände sig till fick höra att folk höll sina fönster stängda av rädsla för att den mystiska varelsen, som hade suttit i trädet i två dagar, skulle ta sig in i deras hem.

Föreningen frågade kvinnan vad det kunde vara för djur. Kvinnan svarade att det såg ut som en ”lagun”, innan hon insåg att det rätta ordet är ”legwan” – det polska ordet för leguan.

Djurskyddsföreningen hade svårt att tro att en leguan skulle överleva det kalla vårvädret i Kraków, men tänkte att det kunde handla om ett övergivet husdjur.

På plats visade det sig handla om något helt annat. Föreningen kunde konstatera att det mystiska ”djuret” var en croissant som någon troligen kastat ut genom fönstret för att mata fåglarna.

Händelsen har väckt stor munterhet i Polen och även utomlands. Bland annat har nyheten uppmärksammats av skräckförfattaren Stephen King och skådespelaren Mark Hamill.

The croissant came to our planet WITH A LUST FOR EARTH WOMEN! https://t.co/lx4JnDF5Sr

The real mystery remains: How was the croissant able to climb that high? https://t.co/nTLbvGleEw

— Mark Hamill (@HamillHimself) April 17, 2021