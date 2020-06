Nu avskaffar Minneapolis polisen

MINNEAPOLIS På söndagen bekräftade Minneapolis stadsfullmäktige att man kommer gå vidare med planen på att avskaffa stadens poliskår, som fått hård kritik efter att George Floyd dött under ett polisingripande. Förslaget har stöd av en majoritet av stadsfullmäktige.

– Vi är här för att vi hör er. Vi är här idag för att George Floyd blev dödad av Minneapolis polis. Vi är här för att här i Minneapolis och i städer över hela USA står det klart att vårat existerande system av offentlig säkerhet inte gör samhället säkert, säger stadsfullmäktiges ordförande Lisa Bender i en kommentar enligt The Appeal.

Minneapolis borgmästare Jacob Frey har motsatt sig att lägga ned poliskåren, och när han stod fast vid sin ståndpunkt under en demonstration på lördagen blev han utskälld och hånad av demonstranter, som skanderade ”Go home, Jacob, go home” och ”Shame, shame” när Frey lämnade platsen.

