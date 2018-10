Nu ska djuren studeras normkritiskt: ”Vissa tycker att vi borde ägna oss åt något annat”

LUND Nu börjar forskarna studera djuren kritiskt – med inspiration från genusvetenskapen. Tobias Linné som är ansvarig för den kritiska djurstudie-kursen i Lund har tidigare gjort sig mest känd för sin debattartikel om sambandet mellan mjölk och rasism.

Efter de kritiska vithetsstudierna kommer nu kritiska studier om djur. Kursen ”Critical Animal Studies – Animals in Society, Culture and the Media” ges på Institutionen för kommunikation och medier vid Universitetet i Lund under vårterminen 2019 och kursansvarig är Tobias Linné.

-Djur blir ofta marginaliserade eller reducerade till råvaror, produktionsenheter eller statussymboler. Detta är något som vi tycker är viktigt att lyfta fram och problematisera, sade Tobias Linné när kursen presenterades på Lunds universitets hemsida inför kursstart 2014.

Inför kursstarten 2019 presenteras ämnet kritiska djurstudier i en större artikel på genus.se, Nationella Sekretariatet för Genusforskning.

I artikeln beskriver forskaren Helene Pederson kritiska djurstudier som ett ”mångvetenskapligt forskningsfält med nära koppling till djurrättsrörelsen, på samma sätt som genusvetenskapen har sina rötter i den feministiska rörelsen.”

– Själva orden normaliserar maktutövandet och underlättar utnyttjandet av djur. Begreppen döljer lidande och förmedlar dessutom en idé om samtycke; vad kan vara mer naturligt för en ”mjölkko” än att bli mjölkad av människor? säger Pedersen till genus.se.

Studerar kopplingen mellan mjölk och rasism

Tobias Linné berättar för genus.se att det är vanligt att hans forskning ”förminskas eller förlöjligas”.

– Vissa tycker att vi borde ägna oss åt något annat, något viktigare. Det tror jag att genusforskningens pionjärer känner igen, säger Tobias Linné.

Tobias Linné har bland annat forskat om mjölkindustrin ”med fokus på hur kor representeras och på den ideologiska laddningen kring mjölk”. Linné var den ena skribenten bakom den mycket uppmärksammade debattartikeln om kopplingen mellan den vita mjölken och vit makt-rörelsen i Aftonbladet i augusti 2017.

Läs även: Lundaforskare slår larm: Mjölk symbol för rasbiologisk renhet och vit makt

Linné menar bland annat att det finns en koppling mellan rasism och mjölk, då mjölk historiskt sett som en dryck för vita européer, som ofta är mer laktostoleranta än andra folkgrupper.

– Det är en idé som har återuppstått nu. I onlineforum har mjölk börjat användas som en symbol inom den så kallade alt-right-rörelsen, säger Linné till genus.se.