”Offentligt finansierad media” – SVT och SR får ny varudeklaration på Twitter

”Publicly-funded media”. Den varudeklarationen möts nu användare av när de besöker Twitterkontona för de svenska public service-bolagen SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion.

Varudeklarationen – som på svenska översätts till ”Offentligt finansierad media” – är inte unik för de svenska public serivice-bolagen utan liknande texter har även satts under andra länders motsvarigheter.

Däribland brittiska BBC och kanadensiska CBC, som efter klagomål fått texten ”69% Government-funded media”.

Canadian Broadcasting Corp said they’re “less than 70% government-funded”, so we corrected the label pic.twitter.com/lU1EWf76Zu

— Elon Musk (@elonmusk) April 18, 2023