Oregon avskaffar kunskapskrav för skolexamen – ska gynna minoriteter

Under de kommande fem åren kommer en high school-examen i delstaten Oregon i USA inte längre garantera att studenten kan läsa, skriva eller räkna på high school-nivå, rapporterar The Oregonian. Detta efter att delstatens guvernör Kate Brown (Demokrat) undertecknat ett lagförslag från delstatens senat.

Enligt ett mejl från guvernörens kommunikationschef Charles Boyle till The Oregonian ska avskaffandet av kraven på att kunna läsa, skriva och räkna gynna ”Oregons svarta, latino, latina, latinx, ursprungsbefolkning (indigenous), asiater, stillahavsbor (Pacific islanders), stammar (tribal) och färgade studenter”, det vill säga färgade minoriteter.

”Ledare från dessa samhällen har flera gånger förespråkat rättvisa examineringskrav, tillsammans med utökade möjligheter för lärande och stöd”, skriver Boyle till The Oregonian. Några utökade möjligheter till lärande och stöd för minoriteter har emellertid inte lagstiftats under året, enligt The Oregonian.

Kravet på att studenter ska demonstrera kunskaper på high school-nivå i att läsa, skriva och räkna har sedan tidigare pausats under pandemin, men har nu alltså blivit lag under de kommande fem åren.

Demokrater i delstatssenaten har överväldigande stött lagförslaget, medan det kritiserats av republikaner som menar att man sänker de akademiska kraven.

