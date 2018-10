Österrike drar sig ur FN:s migrationsavtal

Nu följer Österrike USA:s och Ungerns exempel och drar sig ur FN:s samarbetsavtal gällande migration. Enligt den österrikiska regeringens pressmeddelande i onsdags är man orolig över att FN-avtalet kommer göra gränsen mellan legal och illegal migration otydlig, skriver Reuters.

Avtalet är en global handlingsplan och överenskommelse för hur världens länder gemensamt ska hantera flykting och migrationsfrågor. Det skrevs på och godkändes i juli tidigare i år av 193 FN-medlemsländer – med undantag av USA som valde att inte ens delta i avtalsförhandlingarna.

Nu återstår det för FN:s medlemsländer är att skriva under det slutgiltiga avtal som förbinder dem till överenskommelsen – vilket beräknas ske under 2019.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán har uppgett att man inte tänker skriva på avtalet och att man inte heller tänker skicka en delegation till den avtalscermoni som FN kommer hålla i Marocko i december.

På Twitter uppmärksammar Hungary Journal hur Ungerns premiärminister Viktor Orbán sågar FN:s samarbetsavtal kring migration och att avtalet går emot de ungerska intressena.

#Orban: The #migration package currently being prepared in the #UN goes against Hungarian interests. #Hungary #asylum #VisegradFour #Austria@HUNMissionToUN https://t.co/jOJIPyOxFK

— Hungary Journal (@hungary_journal) February 2, 2018