Övergav Iran efter antisemitism – nu tar den mongoliske judokämpen OS-silver

TOKYO Den iranske judokan Saeid Mollaei förbjöds tidigare av landets regim att tävla mot israeler. Mollaei valde då att lämna Iran och började istället att tävla för Mongoliet. Nu är han silvermedaljist i OS.

Det var under världsmästerskapen i judo 2019 som Mollaei beordrades av företrädare för den iranska regimen att hoppa av tävlingen, rapporterar CNN. Detta för att undvika att ställas mot en israelisk motståndare.

Mollaei vägrade dock att följa regimens order. Något som senare fick honom att frukta för sin familjs säkerhet.

I augusti 2019 beviljades judobrottaren asyl i Tyskland och blev senare medborgare i Mongoliet.

Därefter har Mollaei tävlat under den mongoliska flaggan och i årets upplaga av Olympiska Spelen i Tokyo kom han ända fram till finalen där hans ställdes mot japanen Takanori Nagase i 81-kilosklassen.

Saeid Mollaei fights for his life to earn a place in the Olympic final! Can this story get any better? #Tokyo2020 #UntiedByEmotion #Judo #StrongerTogether #Olympics @olympics @tokyo2020 pic.twitter.com/XIcWN3cklw

— Judo (@Judo) July 27, 2021