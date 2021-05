Våg av antisemitiskt hat: ”Våldta deras döttrar”

En våg av antisemitiskt hat sköljer över världen. I London uppmanades till våldtäkt på judiska döttrar, i Kanada har pro-palestinska demonstranter attackerat pro-israeliska, i Tyskland har pro-palestinska demonstrationer urartat i upplopp med flaggbränning och i Sverige rapporteras om grovt antisemitiskt hat på appen Clubhouse.

Fyra män har gripits i London efter att de kört omkring med en bil i norra London och ropat antisemitiska uppmaningar i en megafon, rapporterar Metro UK.

En film som spreds på sociala medier på söndagen visar hur någon ropar ”Knulla judarna. Våldta deras döttrar” från en bil utsmyckad med palestinsk flagga. Bilen filmades när den körde på Finchley Road, vid St John’s Wood i norra London.

Polisen lyckades spåra fordonet som stoppades på söndag kväll. Fyra personer greps misstänkta för förargelseväckande beteende, enligt Metro UK.

– Det här beteendet är fullständigt chockerande och kommer inte tolereras. Jag förstår att det här har skapat stor oro i lokalsamhället och vi har satt in extra patruller i områdena St John’s Wood och Golders Green under kvällen, säger poliskommissarie Jo Edwards.

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson skriver i ett inlägg på Twitter att ”det finns ingen plats för antisemitism i vårt samhälle”.

”Inför Shavuot, står jag sida vid sida med Storbritanniens judar som inte ska behöva utstå den slags skamliga rasism vi sett idag” fortsätter Johnson.

There is no place for antisemitism in our society. Ahead of Shavuot, I stand with Britain’s Jews who should not have to endure the type of shameful racism we have seen today. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 16, 2021

Runt omkring i världen rapporteras om antisemitiskt hat med den pågående konflikten mellan Israel och Hamas som ursäkt.

I Montreal ska pro-israeliska demonstranter attackerats med stenkastning och antisemitiska slagord.

Rocks being launched against peaceful pro Israel demonstrators and #antisemitic slurs being yelled at them. This is NOT the Montreal and Canada that I know and love. People are free to peacefully disagree. This is just vile. https://t.co/RoyYDQ5ZXd — Anthony Housefather (@AHousefather) May 16, 2021

Även i Toronto ska en pro-palestinsk demonstration ha urartat, vilket föranledde Doug Ford, delstaten Ontarios premiärminister, att fördöma våld och antisemitism.

Statement from Premier Doug Ford on Violent Protest in Toronto: These acts of violence and expression of antisemitism have no place in Ontario. This behaviour is totally reprehensible and should be investigated by the police. (1/2) — Doug Ford (@fordnation) May 16, 2021

Kanadas premiärminister Justin Trudeau fördömde antisemitism men även islamofobi och ”allt slags hat” efter helgens pro-palestinska demonstrationer i landet.

Everyone has the right to assemble peacefully and express themselves freely in Canada – but we cannot and will not tolerate antisemitism, Islamophobia, or hate of any kind. We strongly condemn the despicable rhetoric and violence we saw on display in some protests this weekend. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 17, 2021

I Tyskland ska propalestinska demonstrationer ha urartat i Berlin och Mannheim med stenkastning och våld mot polis. I Mannheim försökte en person sätta eld på en israelisk flagga men greps av polis, enligt Zeit.

Grov antisemitism på appen Clubhouse

I Sverige rapporterar Sofie Löwenmark från sajten Doku om grov antisemitism på appen Clubhouse, där människor diskuterar i olika ”rum”.

Sammanfattning från det pågående Adolf H-rummet på CH. – Vi saknar Hitler. Alla Israelvänner ska slaktas på torget. Judar äger världen. Jag ska knulla din mamma. Det är bara ett i raden av liknande senaste dagarna. Skulle önska att det nu uppiskade judehatet bevakades bättre. — Sofie Löwenmark (@SofieLowenmark) May 16, 2021

Även journalisten Negar Adele Josephi, tidigare på Sveriges Radio, rapporterar om grov antisemitism på Clubhouse.

Jag befunnit mig i dessa rum på Clubhouse i flera dagar. ”Bror, vi ska ta deras jävla judeungar och skära av deras huvuden på Sergels torg. Jag lovar bror dom ska få. Vi knulla deras jävla judemorsor. Vi saknat Hitler fan va vi ska bränna dom bror….” https://t.co/l95LsfjcHO — Negar Adele Josephi (@JosephiAdele) May 16, 2021

Josephi säger till Aftonbladet att många av antisemiterna på Clubhouse är muslimer.

– Det är jobbigt att gå på en annan minoritet, för muslimer är utsatta i Sverige just nu. Men de måste få kritiseras när de håller på så här. Då spelar det ingen roll hur utsatta de är, säger Josephi till Aftonbladet.

Enligt Aftonbladet är en av deltagarna i de antisemitiska rummen en artist som deltagit i melodifestivalen. I ett ljudklipp som Aftonbladet tagit del av efterlyser hon en ny förintelse.

– Precis så som dom fick, så som de blev behandlade när germanerna styrde och de hade hela Hitlertiden. Exakt samma sak kommer komma tillbaka för gud är stor, gud ser allt. Allt det här händer inte nu det kommer hända sen. Allt, säger artisten i ljudklippet.

Lektor och kulturskribent uttrycker beundran för Hamas

Den svenska klimataktivisten, humanekologen och kulturskribenten Andreas Malm, som bland annat skriver för Aftonbladet Kultur och är lektor vid Lunds universitet, hyllade Hamas och förneka Israels legitimitet som nation i en livesändning med andra internationella vänsterprofiler på fredagen.

– Hur uttrycker vi vår beundran för hjältarna i motståndet i Gaza under ledning av Mohammed Deif (Hamas militära ledare)? Hur förstår vi den sionistiska entitetens glidning mot den folkmordiska högern? säger Malm bland annat, i ett samtal som var menat att handla om covid-pandemin och klimatet.

Malm avbryts av Anselm Jappe, professor i filosofi, som säger att han ”inte är här för att höra hat mot den judiska staten”. Malm svarar med att fråga ”du är tysk, eller hur?”, varefter Jappe lämnar samtalet.

