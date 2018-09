Pakistanska popsångerskans attack mot Wilders tävling: ”Tecknarna måste hängas”

VÄRLDEN Efter att pakistanska storstjärnor krävt hängning och utlovat ett pris på hans huvud ställer Geert Wilders in en planerad tävling i Muhammedkarikatyrer. Den pakistanska regeringen ser beslutet som en seger men efterlyser en ”global strategi” för att stoppa blasfemi.

Efter att den nederländska politikern Geert Wilders annonserat en tävling i Muhammedkarikatyrer gick den populära pakistanska popsångersan Rabi Pirzada till hårt angrepp på Twitter. ”Yttrandefrihet kan aldrig rättfärdiga blasfemi. Vi protesterar kraftigt mot respektlöshet mot Vår Älskade Profet i Frankrike. (Sic!) Att göra skämtteckningar av Profeten är den värsta sortens terrorism. Tecknarna måste hängas omedelbart” skrev sångerskan i en tweet som har raderats.

Den pakistanska cricketspelaren Khalid Latif, som stängts av från sporten i fem år efter en korruptionsskandal år 2017, gick ännu längre än sångerskan och erbjöd en prissumma på tre miljoner rupees till den som mördade den nederländske politikern.

Wilders ställde in tävlingen, Pakistan utropar diplomatisk seger

Wilders planerade tävling ledde också till stora protester i Pakistan, där tusentals människor krävde att regeringen skulle utvisa den nederländska ambassadören och bryta alla diplomatiska band med Nederländerna. ”För att undvika offer för islamistiskt våld” sade Wilders att han ställde in den planerade tävlingen.

Den pakistanska regeringen såg Wilders beslut som en seger, och menade att det berodde på regeringens ”effektiva diplomatiska ansträngningar”. Samtidigt efterlyste man en ”global strategi mot sådana försök i framtiden”, enligt Asia Times. I Pakistan är blasfemi ett brott som kan bestraffas med döden.

Även om den Twitter-verifierade popsångerskans tweet har försvunnit bad Pirzada inte om ursäkt för sin tweet, utan fortsatte argumentera för sin sak, och menade bland annat att det är skillnad på yttrandefrihet och frihet att yttra hat.

Only if world could understand the difference in freedom of speech and freedom of hate speech… which leads to terrible things… why can’t we respect each other’s beliefs??? Did any Muslim ever made a cartoon against any religion???

— Rabi Pirzada (@Rabipirzada) 31 augusti 2018