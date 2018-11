Polen med flera nobbar FN:s globala migrationsavtal

VÄRLDEN Polen sällar sig nu till raden av länder som säger nej till att skriva under ett FN-avtal som ska sätta nya regler för medlemsländernas invandringspolitik. På tisdagen meddelade försvarsminister Mariusz Błaszczak att Polen nobbar det som kallas ”the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”.

– Vi tror inte att det här är en bra lösning. Det är inte en metod som skulle göra det möjligt att dämpa migrationskrisen. Tvärtom, det skulle bara intensifiera krisen, sade försvarsminister Błaszczak till polsk radio.

Andra länder som också har sagt nej hittills är Australien, Bulgarien, Israel, Tjeckien, Ungern, USA och Österrike. Slovakiens premiärminister Peter Pellegrini är enligt Reuters tveksam till att skriva under eftersom han fruktar att landet då måste släppa in fler migranter än man önskar.

Enligt FN är avtalet det första någonsin som medför en global enighet kring migration ”i alla dess dimensioner”. Det beskrivs som juridiskt icke-bindande och grundar sig i värden som respekt för staters suveränitet, ansvarsfördelning, icke-diskriminering och mänskliga rättigheter.

Kritiker menar dock att avtalet öppnar upp medlemsländernas gränser för mer oönskad invandring eftersom det inte gör skillnad på legal och illegal immigration.

– Vi har en plikt att försvara våra gränser mot illegala infiltratörer. Det är vad vi har gjort och tänker fortsätta att göra, sade Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i ett uttalande enligt Times of Israel.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kritiserade de länder som har dragit sig ur avtalet på en konferens i Berlin i måndags, uppger Politico.

– Hade de två eller tre länder som tvivlar på FN:s migrationsavtal läst det hade de stannat kvar, sade Juncker.

Fördraget är tänkt att antas av världsledarna på ett möte i Marrakech i Marocko nästa månad. Sajten Samhällsnytt har tidigare kunnat bekräfta att Sverige kommer att skriva under dokumentet.

