Polen: Om Sverige attackeras kommer vi till undsättning

Sverige och Finland kan räkna med Nato-landet Polens hjälp om vi blir attackerade under anslutningsprocessen till försvarsalliansen. Det meddelar Polens premiärminister Mateusz Morawiecki i ett uttalande.

Premiärministern anser att det stärker freden i Europa om Sverige och Finland går med i Nato. Det skulle också innebära ett rejält bakslag för den ryska regimen.

– Jag vill göra det tydligt att i händelse av en attack mot Sverige och Finland under deras anslutningsprocess kommer Polen att komma till deras undsättning, säger Morawiecki.

PM @MorawieckiM: I consider Sweden and Finland’s joining of NATO a significant strengthening of peace in Europe. And serious defeat of the Kremlin. I want to make it clear that in the event of an attack on 🇸🇪&🇫🇮 during their accession process, Poland will come to their aid. pic.twitter.com/iRJUDlQsT7

