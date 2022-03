Polen: Skicka fredsbevarande trupper till Ukraina

KYIV Nato bör skicka fredsbevarande styrkor till Ukraina. Det säger Jarosław Kaczyński, ledare för Polens regeringsparti Lag och rättvisa, efter ett möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv, rapporterar TT.

Kaczyński, som också är Polens vice premiärminister, har åkt tåg till Ukrainas huvudstad Kyiv tillsammans med premiärministrarna för Polen, Tjeckien och Slovenien. På tisdagskvällen hade de ett möte med president Zelenskyj.

– Jag tycker att vi behöver ett fredsbevarande uppdrag från Nato – eller till och med från en större internationell struktur – men ett uppdrag som ska kunna försvara sig och som ska verka på ukrainskt territorium, som är i detta land med godkännande av presidenten och Ukrainas regering, sade Kaczyński på en pressträff efter mötet.

De andra ledarna kom också med uppmuntrande ord till Ukraina.

– Ni är inte ensamma. Våra länder står bakom er. Europa står bakom er, sade Tjeckiens premiärminister Petr Fiala.

– Vi är här för er strid är också vår strid. Ni försvarar inte bara ert hemland, ni försvarar inte bara Ukrainas och Europas territorium. Ni försvarar också något som vi kallar fundamentala europeiska värderingar, sade Sloveniens Janez Janša.

Polens Mateusz Morawiecki menade att EU snabbt bör ge Ukraina medlemskap.

– Med allierade som dessa kommer vi att vinna detta krig, sade Zelenskyj.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends – we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022