Här hyllas Putin på palestinskt bröllop: ”Öka dina attacker”

En bröllopssångare på ett palestinskt bröllop uppmanar Rysslands president Vladimir Putin att ”öka sina attacker” och fördriva ukrainare till Palestina, så att palestinska män ska kunna gifta sig men ukrainska kvinnor.

En film av bröllopssångaren har spridits och översatts av Memri, som översätter arabiskspråkig media till en västerländsk publik.

”Förhärda ditt hjärta, åh Putin. Öka dina attacker. Fördriv dem till Palestina så ska vi gifta oss med ukrainska kvinnor” sjunger sångaren på filmen enligt Memris översättning.

Enligt Memri heter sångaren Mohammed Arani, och filmklippet har spritts av olika palestinska källor den 4 mars i år.

I nästa vers uppmanar Arani även Kina att invadera Taiwan. ”På det här sättet kommer vi slå näsorna på amerikanerna, som gör de israeliska flygplanen” sjunger han enligt Memris översättning.

Song Performed at a Palestinian Wedding Goads Putin to Increase Attacks, Banish Ukrainians so Palestinians Can Marry Ukrainian Women; Encourages China to Invade Taiwan “to Smash the Nose of the Americans” #Palestinians #Russia #Ukraine pic.twitter.com/4ZtCg78G3X

— MEMRI (@MEMRIReports) March 14, 2022