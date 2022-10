Presidentkandidat lämnar Demokraterna: ”Eldar på antivit rasism”

Tulsi Gabbard, som ställde upp som presidentkandidat för Demokraterna i primärvalet 2020, väljer nu att lämna partiet. I en video publicerad på tisdagen säger hon att hennes forna parti styrs av en krigshetsande elit som är för öppna gränser och ”eldar på antivit rasism”.

– Jag kan inte längre vara kvar i dagens demokratiska parti som kontrolleras av en elitistisk kabal av krigshetsare, säger Gabbard i videon.

Vidare menar Gabbard att denna elit drivs av en ”feg wokeness” och försöker splittra folket genom att göra varje ämne till en fråga om ras.

Hon anklagar dem dessutom för att försöka inskränka människors friheter, använda landets säkerhetstjänst för att gå emot politiska motståndare och demonisera polisen samtidigt som de skyddar kriminella.

– Och framför allt: för oss allt närmare kärnvapenkrig, säger Gabbard om denna elit.

Därtill säger Gabbard att hon är för en regering som består av och är till för folket. Hon menar emellertid att Demokraterna av idag inte står för en sådan regering.

– Istället står de för en regering som består av och är till för den mäktiga eliten, säger Gabbard.

Avslutningsvis uppmanar hon alla andra demokrater som är trötta på partiet att göra som hon och lämna.

I can no longer remain in today’s Democratic Party that is now under the complete control of an elitist cabal of warmongers driven by cowardly wokeness, who divide us by racializing every issue & stoke anti-white racism, actively work to undermine our God-given freedoms, are… pic.twitter.com/oAuTnxZldf

— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) October 11, 2022