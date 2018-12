Prisbelönad tysk journalist avslöjad som lögnare

Nu lägger den tyska tidningen Der Spiegel korten på bordet efter att man publicerat nästa sextio artiklar av en journalist som visat sig förfalskat sina artiklar ”i stor skala” och bland annat fantiserat ihop intervjuer.

Journalisten Claas Relotius var ett stjärnskott på den tyska journalistmarknaden som bland annat belönades med CNN Journalist Award år 2014, och ytterligare tretton journalistpris. 2017 anställdes han som redaktör och journalist på den ansedda tyska tidningen Der Spiegel.

Der Spiegel tipsades om Relotius metoder av den mexikansk journalisten Juan Moreno som Relotius samarbetade med för en artikel om ett amerikanskt medborgargarde som patrullerade gränsen mellan Mexiko och USA.

Moreno åkte till USA och samlade bevis mot Relotius som han delade med sig av till Der Spiegel. Den tyska tidningen inledde en utredning, som slutade med att Relotius erkände ett antal fabricerade avsnitt i flera artiklar som han skrivit för Der Spiegel.

Relotius ska bland annat ha hittat på dialoger och citat och tagit personer från andra medier och filmer och låtsats om att han träffat dem. På så sätt skapade han karaktärer som fanns i verkligheten, vars berättelser Relotius hittade på.

Av de nära 60 artiklar skrivna av Relotius som Der Spiegel publicerat sedan 2011 har Relotius erkänt att fjorton innehåller fabricerade delar, men tidningen misstänker att antalet kan vara högre och fortsätter sin interna undersökning.

Bland de artiklar som innehåller falska uppgifter nämner Der Spiegel ”Det sista vittnet”, om en amerikan som påstås bevittna en avrättning, ”Lejonbarnen” om två irakiska barn som ska ha kidnappats och hjärntvättats av IS, och ”Nummer 440”, om påstådda fångar på Guantanamobasen på Kuba.

I en artikel om den amerikanska orten Fergus Falls, dit Der Spiegel skickade Relotius 2017 för att skildra USA efter Donald Trumps valseger, påstod Relotius bland annat att han välkomnades till staden med en skylt som sade ”Mexikaner – håll er borta”, och att tjänstemannen Andrew Bremseth gick omkring beväpnad på sitt arbete.

– Det är så lite i den där historien som stämmer, säger Bremseth till Star Tribune som uppmärksammat skandalen.

Bremseth och Michele Anderson, som arbetar med kulturprojekt i staden, samlade ihop bevis på Relotius fabriceringar och kontaktade Der Spiegel, utan att få något svar.

– Det betyder mycket om min stad framställs som den här helt påhittade lantliga stereotypen, säger Anderson. Vi är glada att han äntligen blivit avslöjad.

Der Spiegel konstaterar att man inte kan utesluta att Relotius hittat på uppgifter i artiklar som han skrivit för andra tidningar under sin karriär som frilansare, och nämner Cicero, the Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, the Financial Times Deutschland, Die Tageszeitung, Die Welt, Süddeutsche Zeitung Magazin, Weltwoche, Zeit Online och the Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

– Pressen att inte misslyckas blev större ju mer framgång jag fick, säger Relotius själv till Der Spiegel i samband med avslöjandet.

Der Spiegel har valt att låta Relotius artiklar ligga kvar på internet, med förklarande texter om affären.

