Psykologiförbund kräver omskolning av Jordan Peterson – kan förlora licensen

Den kanadensiske kändispsykologen Jordan Peterson måste genomgå en omskolning för att behålla sin licens som klinisk psykolog. Det kravet ställer The College of Psychologists i den kanadensiska delstaten Ontario efter utspel i sociala medier där Peterson bland annat har kritiserat landets premiärminister Justin Trudeau och för att ha delat inlägg från den konservativa oppositionspolitikern Pierre Poilievre.

Enligt Peterson anklagas han för att ha ”skadat” människor genom sina utspel. Han menar att det rör sig om klagomål från ett dussintal personer – som han själv aldrig haft att göra med i sin kliniska verksamhet – som psykologiförbundet nu beslutat sig för att gå vidare med.

Peterson skriver på Twitter att han på grund av dessa anklagelser nu måste genomgå en omskolning där det ska rapporteras om hans ”framsteg”. Annars riskerar han att bli av med rätten att verka som en licensierad klinisk psykolog.

BREAKING: the Ontario College of Psychologists @CPOntario has demanded that I submit myself to mandatory social-media communication retraining with their experts for, among other crimes, retweeting @PierrePoilievre and criticizing @JustinTrudeau and his political allies.

— Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 3, 2023