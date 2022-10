Putin-allierad islamistledare: Använd kärnvapen mot Ukraina

Ramzan Kadyrov

På 90-talet slogs Ramzan Kadyrov tillsammans med sin far, imamen Akhmad Kadyrov, mot ryska styrkor under det första Tjetjenien-kriget. Under det andra Tjetjenien-kriget, när Ryssland leddes av Putin, bytte familjen Kadyrov sida. Akhmad blev Tjetjeniens president men mördades av konkurrerande islamister 2004.

Efter det tog Ramzan över och blev Tjetjeniens ledare 2007. Han har blivit en av Putins främsta allierade, och har skickat sina soldater i strid i Georgien och Syrien.

På hemmaplan är Ramzan en hårdför islamist, som stöder bland annat hedersmord och månggifte och anklagas för mord, tortyr och förföljelser av oppositionella, homosexuella och andra grupper.