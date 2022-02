Tjetjenska islamister angriper Ukraina

På lördagen bekräftade Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov att hans islamistiska, tjetjenska styrkor deltar i kriget i Ukraina, rapporterar Reuters. I en video som lagts upp på sociala medier på lördagen hävdar Kadyrov att de tjetjenska styrkorna inte lidit några förluster.

– Fram till idag, fram till denna minut, har vi inte en enda förlust, eller skadad, inte en enda man är ens snorig, säger Kadyrov i filmen.

– Presidenten (Putin) tog rätt beslut, och vi kommer genomföra hans order under alla omständigheter, fortsätter Kadyrov.

På en film publicerad av den statsstödda ryska kanalen Russia Today ses tusentals tjetjenska soldater samlas på torget i Tjetjeniens huvudstad Grozny, redo att delta i invasionen av Ukraina. Enligt RT ska 12 000 tjetjenska soldater redan ha satts in i Ukraina.

På 90-talet slogs Ramzan Kadyrov tillsammans med sin far, imamen Akhmad Kadyrov, mot ryska styrkor under det första Tjetjenien-kriget. Under det andra Tjetjenien-kriget, när Ryssland leddes av Putin, bytte familjen Kadyrov sida. Akhmad blev Tjetjeniens president men mördades av konkurrerande islamister 2004.

Efter det tog Ramzan över och blev Tjetjeniens ledare 2007. Han har blivit en av Putins främsta allierade, och har skickat sina soldater i strid i Georgien och Syrien.

På hemmaplan är Ramzan en hårdför islamist, som stöder bland annat hedersmord och månggifte och anklagas för mord, tortyr och förföljelser av oppositionella, homosexuella och andra grupper.

Enligt ukrainska uppgifter ska en tjetjensk elitstyrka ha utplånats i strider utanför Kiev. Bland dem som påstås ha dött finns den tjetjenska generalen Magomed Tushaev.

