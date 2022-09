Ryssland får stryk – nu mobiliserar Putin

Rysslands diktator Vladimir Putin anklagade väst för ”nukleär utpressning” i ett tal på onsdag morgon, där han även kom med ett förtäckt kärnvapenhot. Ryssland inleder nu en mobilisering av omkring 300 000 man till kriget i Ukraina, där Ryssland förlorat stora landområden under den ukrainska offensiven i September.

Under september har Ukraina haft stora framgångar i sin motoffensiv mot den ryska invasionsarmén, och befriat större delen av Kharkiv oblast i norra Ukraina.

Den ryska invasionen, som många trodde skulle sluta med en rysk seger inom några veckor, framstår allt mer som ett stort fiasko, och den ryska militära insatsen har på senare tid fått hård kritik av ryska nationalister.

På onsdag morgon höll Putin ett försenat tal till det ryska folket där han anklagade väst för ”nukleär utpressning” – samtidigt som han själv kom med ett förtäckt kärnvapenhot.

– Om vårt lands territoriella integritet hotas kommer vi använda alla tillgängliga medel för att försvara vårt folk – detta är inte en bluff, sade diktatorn, vars tal skulle hållits på tisdag kväll men av okänd anledning sköts upp till följande morgon.

I ett program på rysk stats-tv sade den ryska programledaren Olga Skabeyeva tidigare i veckan att Ryssland borde ha kärnvapenbombar London under drottning Elisabeth II:s begravning, eftersom många viktiga personer var på plats.

Meanwhile on Russian state TV: State Duma deputy Andrey Gurulyov threatened Britain with nuclear strikes.

Host Olga Skabeeva said that Russia should have conducted a nuclear strike on Monday, since many important people were in attendance for the Queen's funeral. pic.twitter.com/qRBbiPo52L

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 20, 2022