Putin jämför sanktionerna mot Ryssland med dreven mot J.K Rowling

I ett nytt tv-tal jämför Rysslands diktator Vladimir Putin sanktionerna mot landet med de drev som Harry Potter-författaren J.K Rowling har utsatts för. Putin tar upp Rowling som ett exempel på att man i väst gillar att deplattformera personer, vilket sanktionerna mot Ryssland ska vara ett exempel på.

Enligt Putin har Rowling utsatts för drev ”bara för att hon inte ställde upp på kraven om genus-rättigheter”.

– Nu försöker de deplattformera vårt land. Jag talar om den ökande diskrimineringen av allt som har med Ryssland att göra, fortsätter Putin enligt Sky News.

Därefter jämför Putin den västerländska ”cancel”-kulturen med nazisternas bokbål.

– Vi minns bilderna från när de brände böcker. Det är omöjligt att föreställa sig något sådant i vårt land, och vi är försäkrade mot sådant tack vare vår kultur, säger Putin.

– Och det är oskiljbart från vårt moderland, från Ryssland, där det inte finns utrymme för etnisk intolerans, där representanter för dussintals etniska grupper under århundraden levt tillsammans, fortsätter han.

J.K Rowling, som bland annat skrivit böckerna om Harry Potter, har fått hård kritik för uttalanden i transfrågan, där Rowling är kritisk mot exempelvis nyspråk som att kalla kvinnor ”personer som menstruerar”.

Hon har tidigare meddelat att hon kommer skänka upp till en miljon brittiska pund till stöd åt barnhem i Ukraina.

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 7, 2022