Putins hot mot oligarkerna: ”Avskum och förrädare”

Många i väst har hoppats att de ryska oligarkerna ska pressas av sanktionerna att vända sig mot Putin. Nu tycks Putin hota oligarkerna i ett tv-sänt tal där han talar om ”avskum och förrädare” som bor utomlands och lever i lyx.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har hårda sanktioner införts mot landet. Även ryska oligarker med band till Rysslands diktator Vladimir Putin har utsatts för sanktioner och fått egendomar beslagtagna och frusna.

Bland annat har den engelska fotbollsklubben Chelsea, som ägs av oligarken Roman Abramovitj, utsatts för olika sanktioner, som att klubben inte får köpa eller sälja spelare, förnya kontrakt eller sälja biljetter till hemmamatcher.

Flera oligarker, som Oleg Tinkov och Alexei Mordashov, har uttalat sig kritiskt om invasionen av Ukraina och i väst har många hoppats att oligarkerna ska vända sig mot Putin och medverka till att han störtas från makten.

Men oligarkernas missnöje och förhoppningarna i väst har inte gått den ryske diktatorn förbi. I ett tv-sänt tal på onsdagen varnade Putin för en femtekolonn av förrädare som bor utomlands och äter lyxvaror som Foie Gras och ostron, och utnyttjas av väst för att förstöra Ryssland – en tydligt hot riktat mot oligarkerna.

– Väst kommer naturligtvis satsa på den så kallade femte kolonnen. Våra nationella förrädare. På de av oss som tjänar pengar här, hos oss, men bor där. Och de lever inte bara i ordets geografiska mening, utan enligt sina tankar, enligt sitt slaviska medvetande, säger Putin och fortsätter:

– Jag dömer inte de som har ett hus i Miami eller på den Franska Rivieran. Som inte klarar sig utan Foie Gras, ostron och de så kallade genus-friheterna. Men frågan här handlar inte om det, utan om det faktum att många av de här människorna genom sin natur befinner sig precis där, och inte här, inte med vårt folk, inte med Ryssland.

– Det är, enligt deras uppfattning – deras uppfattning – ett tecken på att höra till en högre kast, en högre ras. Sådan människor är redo att sälja sin egen mor om de bara tillåts sitta i hallen till denna högsta kast.

– De vill vara som dem, imiterar dem på alla tänkbara sätt. Ändå glömmer de eller förstår inte alls att om denna så kallade högre kast behöver dem så är det bara som förbrukningsvaror, att använda dem för att orsaka maximal skada på vårt folk.

– Det kollektiva väst försöker splittra vårt samhälle, spekulerar om förluster i strid, om sanktionernas socio-ekonomiska konsekvenser, försöker provocera en inbördes konfrontation i Ryssland och använder sin femte kolonn för att uppnå sitt mål. Och det finns bara ett mål, jag har redan tagit upp det – att förstöra Ryssland.

– Men varje folk, och framförallt det ryska, kommer kunna särskilja patrioter från avskum och förrädare och helt enkelt spotta ut dem som en mygga som råkat flyga in i munnen.

– Jag är övertygad om att en sådan naturlig och nödvändig själv-utrensning av samhället kommer stärka vårt land, vår solidaritet, sammanhållning och beredskap att möta varje utmaning.

Quite a strong message to Russia’s oligarchs. Curious to see how many speaks out against the war now. pic.twitter.com/lVE8bkHQ9u

— Oscar Jonsson (@OAJonsson) March 17, 2022