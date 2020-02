Rånarna avslutade med att urinera på offret – ”De garvar och säger väl jävla vidriga svenne”

STOCKHOLM När rånoffret inte kunde ta ut pengar på sitt kort blev de unga rånarna missnöjda och straffade honom genom att överösa honom med sparkar varpå en av dem urinerade på honom. En film från händelsen började cirkulera i mitten av december, och nu har rättegången mot de 16-åriga gärningsmännen avslutats.

I början av december var en 18-årig man på väg hem från extrajobbet vid sidan om skolan, men vad han inte visste var att två personer hade fått upp ögonen för honom på tunnelbanan. Två 16-åringar, varav den ena ansåg sig behöva en telefon, hade bestämt sig för att råna honom. De två rånarynglingarna följer efter mannen, och när han kliver av vid Björkhagens tunnelbanestation går även de av tåget.

– Och jag går helt enkelt så här för jag har ju gått där en miljon gånger vid mycket senare tillfällen och har aldrig varit rädd så att jag var inte rädd alls. Därför kunde ju de komma också bakom utan att jag mär… Följa mig utan att jag märkte någonting, berättar rånoffret i förhör.

De två 16-åringarna hinner plötsligt ikapp och ger honom några slag i ansiktet innan en av dem lägger sin arm om honom medan den andre tar hans telefon. De säger till honom att de fick syn på honom på tunnelbanan och tyckte att han var en ful och smutsig svensk, och att de ville råna honom. Planen var att låta honom gå efter detta, men då de upptäcker att han är 18 år gammal och kan komma åt sina sparpengar gör de upp en ny plan.

De vill att 18-åringen skall ta ut pengar åt dem och tar honom med på en promenad till närbelägna Kärrtorp. Han utsätts inte för mer fysiskt våld vid detta tillfälle, men både han och hans familj blir hotade, och han får utstå flera tillmälen.

– Jo, de sa bland annat också när vi… Det här är inget personligt mot dig vi gör det här för att överleva. Det är en viktig detalj men det var ju personligt så det skriker om det. De kränker ner på min ålder. De kränker ner på att jag är svensk, berättar 18-åringen i förhör.

I Kärrtorp kan de inte ta ut några pengar, för 18-åringen har nästan inga pengar på kortet, och eftersom han blev tvingad att nollställa telefonen kan han inte själv föra över pengar mellan olika konton. Istället tvingas han ringa sin mor och ber henne att swisha över 2000 kronor, med förevändningen att det är till en säsongsbiljett till Hammarbys matcher.

Efter att ha irrat runt en del hamnar de till slut i Farsta Centrum, men inte heller här kan 18-åringen ta ut några pengar. Swishöverföringen har nämligen inte registrerats på hans konto ännu. Detta gör den av rånarna som inte lagt beslag på hans telefon missnöjd eftersom han kände att han också borde få ut något av rånet. De tar med sig 18-åringen bakom Centrumkyrkan.

– Sedan börjar de helt enkelt sparka mig och misshandla mig. Sparkar och slår 30-40 gånger, men de gör inga försök till att liksom träffa ansiktet, utan eller att slå på, de bara, jag kryper ihop som en boll mot marken och bara låter min rygg ta all skada och liksom rumpan och bakdelen av huvudet berättar 18-åringen i förhör och fortsätter:

– Sedan väljer [en av dem] att ta fram sitt könsorgan och bokstavligen urinerar på mig och han tar även upp sin telefon och börjar filma det. [Den andre] skriker öppna din mun och när jag vägrar göra det så sparkar han mig allt vad han har i bakhuvudet, så jag gör det och får lite i munnen. Sedan så när de är klara med det så mina byxor blev helt blöta och de tog jackan och byxorna, berättar han.

– De garvar och säger väl jävla vidriga svenne, din horunge, du är så jävla vidrig. De säger massa sånt, bara glåpord, avslutar han.

Filmen kommer ut

Den av rånarna som filmade misshandeln uppger i förhör att han senare skickade filmen till en Snapchat-grupp av misstag, och någon spred filmen vidare på. I mitten av december fick Samhällsnytt videon skickad till sig av en tipsare. De publicerade filmen och skrev en artikel om saken, vilket uppmärksammades av en av 18-åringens vänner. Polisen fick sedan ta del av filmen från Samhällsnytt.

Polisen hade vid det laget redan ringat in vilka gärningsmännen var, och båda två erkände senare. Bägge försöker emellertid rikta bort det mesta av skulden från sig själva. Den av ynglingarna som urinerade på 18-åringen får frågan om varför det inträffade.

– Anledningen var att… Först det var inte jag som, som så här slog han. Sedan från ingenstans jag kom, jag gjorde det. Sedan efter det när jag gjorde det jag alltså tänkte efter. Det var (ohörbart 00:31:03) så här… Så jag ångrade mig att jag gjorde det för det var (ohörbart)… Meningen var inte så här att jag skulle skada honom eller så här, någonting så här äckligt mot han. Jag ville bara hans, jag ville ha bara hans mobil, förklarar han i förhör.

Omfattande brottslighet

Åtalet mot de två 16-åringarna ingår i ett större mål där allt som allt åtta ungdomar i åldern 16–17 år står åtalade för fyra rån samt bland annat övergrepp i rättssak, grovt olaga hot och olaga frihetsberövande.

I ett fall tvingade sig fem av de åtalade in hos en 25-årig man och höll honom fången under natten efter att under vapenhot ha tvingat honom att ta sms-lån. Tanken var att ta ut pengarna nästa dag, men på morgon när gärningsmännen låg och sov smög sig 25-åringen ut och kunde kontakta polis.

Rättegången är just avslutad och dom meddelas den 18 februari.

