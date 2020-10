Polisen misstänker: Rånarliga ger sig på minderåriga i Göteborg

GÖTEBORG Fem rån har den senaste tiden anmälts på norra Hisingen i Göteborg. I samtliga fall har brottsoffren varit under 18 år, och tillvägagångssättet har i övrigt varit liknande. Nu tror polisen att en rånarliga fokuserar på minderåriga, rapporterar Expressen.

En mamma till ett brottsoffer berättar för Expressen att hennes 13-årige son stoppades på väg hem av fem män och tvingades in i en buske där han knivhotades och rånades på mobiltelefon och hörlurar.

När pojken inte kom hem i tid blev föräldrarna oroliga och pappan gick ut och letade efter sonen. När han närmade sig brottsplatsen såg han fem yngre män fly.

– Då hittade han vår son i en av buskarna ihopkrupen och skakig. Han bara grät, berättar mamman för Expressen.

Polisen arbetar efter teorin att rånen hör ihop med varandra.

– Vi har fått in fem anmälningar och vi har fått en heads up. Det ligger under arbete och vi har pratat om de här rånen i gruppen, och vi har utredare som jobbar med rånen, säger Håkan Bredinge, kommunpolis på norra Hisingen, till Expressen.

Polisen vill inte kommentera om det finns någon misstänkt eller några signalement.

