Rappare blev kvinna och satte rekord i marklyft – blev sedan man igen

STORBRITANNIEN En brittisk rappare identifierade sig som kvinna under tiden hon slog brittiskt rekord i marklyft för kvinnor. Det hela var ett inlägg i debatten om transpersoners fördelar inom kvinnoidrott.

Den brittiska rapparen Zuby beslutade sig för att byta kön till kvinna, rapporterar Big League Politics.

Medan Zuby identifierade sig som kvinna slog hon ett rekord i marklyft för kvinnor. Sedan gick han tillbaka till att identifiera sig som man igen.

Det hela var ett inlägg i den pågående debatten om transkvinnor inom idrott, där Zuby menade att biologiska män visst har ett övertag över biologiska kvinnor

”Jag hör hela tiden om att biologiska män inte har något övertag i fysisk styrka över kvinnor år 2019… så se mig FÖRSTÖRA det brittiska rekordet för kvinnor i marklyft utan att anstränga mig. PS: Jag identifierade mig som kvinna när jag lyfte vikten. Var inte inskränkt” tweetade rapparen.

I keep hearing about how biological men don't have any physical strength advantage over women in 2019…

So watch me DESTROY the British Women's deadlift record without trying.

P.S. I identified as a woman whilst lifting the weight. Don't be a bigot. 😂 pic.twitter.com/dYRraHCB42

— ZUBY: (@ZubyMusic) February 26, 2019