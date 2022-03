Regimtrogna ryssar rasar mot Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger får hård kritik av regimtrogna ryska kändisar efter att hans meddelande till det ryska folket, där han anklagar Putins regim för lögner, blivit viralt. ”Ska han, i Kalifornien, berätta sanningen för oss som lever här?” frågar sig den ryska programledaren Vadim Gigin, medan författaren Zakhar Prilepin felaktigt påstår att Schwarzeneggers far var SS-soldat.

Den amerikanska kroppsbyggaren, skådespelaren och ex-guvernören Arnold Schwarzenegger har fått en viral hit med ett filmat meddelande till det ryska folket som spridits på Twitter och den ryska plattformen Telegram.

I filmen, som har nära 36 miljoner visningar på Twitter, hyllar Schwarzenegger det ryska folket och den ryska tyngdlyftaren Jurij Vlasov och kritiserar den ryska regimen, som han anklagar för anfallskriget mot Ukraina och för att ljuga om krigets motiv.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

