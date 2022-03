Uppgift: Rysk överste överkörd av egna soldater

En rysk befälhavare ska ha blivit överkörd av sina egna män, rapporterar Evening Standard, som hänvisar till uppgifter från ”västerländska tjänstemän”. Det handlar om överste Medvechek vid 37 motoriserade infanteribrigaden, och enligt uppgifterna ska översten ha avlidit av sina skador.

– Vi tror att han blev dödad med avsikt, säger uppgiftslämnaren enligt Evening Standard.

Att översten blev dödad har inte bekräftats, och flera uppgifter florerar om att han är skadad men lever. Bland annat uppgavs detta i den första rapporten om händelsen från den ukrainska journalisten Roman Tsymbaliuk, som skrev i ett Facebook-inlägg på onsdagen att truppen, som slåss vid Makariv väster om huvudstaden Kyiv, lidit förluster på omkring 50 procent.

”Efter att ha valt rätt ögonblick under striden körde han över befälhavaren som stod bredvid honom, och skadade båda hans ben” skriver Tsymbaliuk, som uppger att den skadade översten tagits till ett sjukhus i Belarus.

En film som släppts av den tjetjenske krigsherren Ramzan Kadyrov, som är nära allierad med Rysslands diktator Vladimir Putin, uppges visa hur den skadade med levande översten förs iväg på bår.

NATO uppskattar att omkring 15 000 ryska soldater har dödats sedan Ryssland inledde sin invasion av Ukraina för en månad sedan. Det är lika många som antalet döda sovjetiska soldater under hela det sovjetiska kriget i Afghanistan, som pågick i över nio år.

Sammanlagt uppskattar NATO att Ryssland har förlorat 40 000 soldater som har dödats, skadats, tillfångatagits eller försvunnit. Sammanlagt 7 ryska generaler ska också ha dödats under kriget.

Enligt ryska uppgifter ska 1 351 soldater dött och 3 825 ha sårats, rapporterar Tass, medan omkring 14 000 ukrainska soldater uppges ha dödats, med sammanlagda ukrainska förluster på 30 000 personer, eller 11,5 procent av den ukrainska armén.

På fredagen hävdade det ryska försvarsministeriet att invasionen av Ukraina går som planerat, och att man nu avslutar den första fasen av kriget, som gick ut på att förstöra den ukrainska armén, flottan och flyget. I den andra fasen kommer ryska armén fokusera på att ”befria” Donbass-området i östra Ukraina.

Rysslands försvarsminister Sergei Shoigu uppges ha drabbats av en hjärtattack. Shoigu har inte framträtt offentligt sedan mitten av mars, vilket gett upphov till olika spekulationer.

BREAKING: ⚡️ Russian Defense Minister Sergei Shoigu had a heart attack. Therefore, he has not appeared at official events since mid-March,” writes Anton Gerashchenko, adviser to the head of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. pic.twitter.com/UGl9EyaPGW

— AlexandruC4 (@AlexandruC4) March 25, 2022