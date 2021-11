Rittenhouse frias från samtliga åtalspunkter – Biden arg över domen

USA Kyle Rittenhouse frias från samtliga åtalspunkter. Den nu 18-årige amerikanen åtalades efter att ha skjutit tre personer som 17-åring under kravaller i samband med en BLM-demonstration sommaren 2020 och riskerade livstids fängelse om han hade dömts för mord. Men juryn väljer att fria Rittenhouse som anser att han agerade i självförsvar. Samtidigt meddelar president Joe Biden att han är arg över domen.

Det var under ett upplopp i samband med BLM-inspirerade demonstrationer i Kenosha, Wisconsin, i augusti 2020 som Kyle Rittenhouse sköt ihjäl två personer och skadesköt en tredje.

Demonstrationerna och kravallerna uppstod efter att Jacob Blake, en svart man, skjutits av polis i staden. Något som resulterade i att Blake blev allvarligt skadad.

Två dagar senare anlände Kyle Rittenhouse till Kenosha. I en video filmad kort innan skjutningen intervjuas Rittenhouse av Daily Caller. Där uppger han att han tagit sig till platsen för att skydda butiken och hjälpa människor.

I interviewed the alleged shooter before the violence started. Full video coming soon: pic.twitter.com/G3dVOJozN7 — Richie🎥McG🍿 (@RichieMcGinniss) August 26, 2020

Filmer visar hur den förste att bli skjuten av Rittenhouse, BLM-anhängaren Joseph Rosenbaum, 36, jagade den beväpnade Rittenhouse över en parkering. Rittenhouse avlossade till sist fyra skott som träffade Rosenbaum i magen, ryggen och vänstra handen. Rosenbaum avled av sina skador.

Här är en video från när Rosenbaum sköts (OBS! Varning för starka bilder):

3. Cell phone video of Rosenbaum shooting, take from across the street. #KyleRittenhouse pic.twitter.com/vwiZ2kMtAt — Kristen Barbaresi (@KristenBarbar) November 15, 2021

5. Drone video of Rosenbaum shooting, slowed down, enhanced and cropped #KyleRittenhouse pic.twitter.com/QEwPciJNM6 — Kristen Barbaresi (@KristenBarbar) November 15, 2021

I ett senare förlopp, som även det finns på film, jagades Rittenhouse av en stor grupp personer. När Rittenhouse snubblar och faller till marken attackeras han med en spark av en person och avlossar två skott, som inte träffar.

Medan han låg ner attackerades Rittenhouse med en skateboard av Anthony Huber, 26. Rittenhouse svarade då med att skjuta Huber i bröstet som dog. En tredje person, Gaige Grosskreutz, närmade sig därefter Rittenhouse beväpnad med en pistol men sköts i armen. Något som kan ses i bilder från förloppet.

Gaige Grosskreutz advanced toward Kyle Rittenhouse with his gun drawn. It was at the exact moment that Gaige pointed his gun at Kyle in which Kyle shot him in the arm. The media can spin as much as it wants for the prosecution but the evidence doesn't lie. #KyleRittenhouseTrial pic.twitter.com/yE1SGvxRMc — Nick Short ‎‎ (@PoliticalShort) November 8, 2021

Efter skjutningen gick Rittenhouse fram till poliser med sitt semiautomatiska vapen på bröstet och händerna i luften, varpå polisen lät honom passera. Rittenhouse överlämnade sig själv till polisen i sin hemstat Illinois dagen därpå.

Se videon från när Rittenhouse jagas och skjuter Huber och Grosskreutz här (OBS! Varning för starka bilder):

Stod åtalad på fem punkter

Efter händelserna i Kenosha stod Kyle Rittenhouse åtalad på fem punkter. Däribland för mord och försök till mord. För det riskerade han fängelse på livstid. Men på fredagen meddelade juryn att Rittenhouse frias från samtliga åtalspunkter, rapporterar bland annat Fox News.

Beskedet fick Rittenhouse att bryta ihop.

WATCH AGAIN: KYLE RITTENHOUSE LEARNS HIS FATE AT KENOSHA TRIAL pic.twitter.com/XgGnuzypzf — Fox News (@FoxNews) November 19, 2021

I en första artikel om domslutet skrev Dagens Nyheter att Rittenhouse ”visade inga reaktioner när domen lästes upp”. Något som de får kritik för på Twitter.

Media i ett nötskal.. ”visade inga reaktioner” killen bröt ju bara ihop…🤷🏻‍♀️https://t.co/MH3LgXuPxn pic.twitter.com/7WIjrmBZzg — The Daddy Monster (@pissedfather666) November 20, 2021

DN har senare ändrat i sin artikel.

Biden arg över domen

Domslutet i rättegången mot Rittenhouse väcker starka känslor hos delar av den amerikanska vänstern.

I ett skriftligt uttalande från Vita Huset meddelar president Joe Biden att han är arg över domslutet. Samtidigt säger han att landet måste respektera juryns beslut och vädjar till folk att ”uttrycka sina åsikter fredligt”.

När Biden frågas ut av journalister om domen ger han samma svar att han står bakom juryns beslut. Detta på en fråga om han fortfarande står fast vid ett tidigare uttalande där han anklagat Rittenhouse för att vara en vit makt-anhängare.

Andra tar emellertid till starkare ord angående domslutet. Däribland amerikansk fotbollsspelaren och BLM-aktivisten Colin Kaepernick som hävdar att domslutet understryker att USA måste skrota det ”nuvarande systemet” eftersom det bygger på vit makt.

We just witnessed a system built on white supremacy validate the terroristic acts of a white supremacist. This only further validates the need to abolish our current system. White supremacy cannot be reformed. — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) November 19, 2021

Ex-presidenten Donald Trump gratulerar dock Rittenhouse efter den friande domen.

”Om det där inte är självförsvar, så är inget det!” säger Trump enligt The Hill.

Efter domen har protester brutit ut på olika håll och kanter i USA. Bland annat har våldsamma kravaller brutit ut i Portland på västkusten, rapporterar Fox News.

