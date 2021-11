Rittenhouse: Jag stödjer BLM

”Jag är inte en rasistisk person. Jag stödjer BLM-rörelsen, jag stödjer fredliga demonstrationer” sade 18-årige Kyle Rittenhouse när han gästade Tucker Carlson Tonight. Rittenhouse sköt ihjäl två personer under ett BLM-inspirerat upplopp, men frikändes nyligen.

Kyle Rittenhouse, 18, som frikändes för bland annat mord efter att ha skjutit ihjäl två personer och skottskadat en tredje under ett upplopp Kenosha, Wisconsin, i augusti 2020, gästade Tucker Carlson Tonight på Fox News på måndag kväll.

– Det här fallet har ingenting att göra med ras. Det hade aldrig någonting att göra med ras. Det hade att göra med rätten att försvara sig själv, sade Rittenhouse, som också sade att han stödjer BLM-rörelsen.

– Jag är inte en rasistisk person. Jag stödjer BLM-rörelsen, jag stödjer fredliga demonstrationer, sade Rittenhouse till Carlson.

Trots att han själv blev frikänd från alla anklagelser var Rittenhouse även kritisk till det amerikanska rättssystemet.

– Jag tror att det behövs förändring. Jag tror åklagare begår mycket tjänstefel, inte bara i mitt fall, utan i andra fall. Och det är helt otroligt att se hur mycket en åklagare kan dra fördel av någon.

Under upploppet sköt Rittenhouse ihjäl BLM-anhängaren Joseph Rosenbaum, 36, som jagade den beväpnade Rittenhouse över en parkering innan han blev skjuten.

När Rittenhouse senare jagades av en stor grupp personer snubblade han och föll. Han attackerades då med en skateboard av Anthony Huber, 26, som han sköt i bröstet så Huber avled. En tredje person, Gaige Grosskreutz, skottskadades i armen vid samma tillfälle.

Stora delar av förloppen filmades, och juryn friade Rittenhouse på samtliga punkter då han ansågs ha agerat i självförsvar, vilket upprört den amerikanska vänstern. ”Du kan bryta mot lagen, bära omkring vapen gjorda för en militär, skjuta och döda människor och komma undan med det” skrev exempelvis Kaliforniens guvernör Gavin Newsom (Dem).

America today: you can break the law, carry around weapons built for a military, shoot and kill people, and get away with it.

That’s the message we’ve just sent to armed vigilantes across the nation. https://t.co/yiVLN2v718

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 19, 2021