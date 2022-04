Rödgrönt övertag i SvD/Sifo – inget lyft för L efter Sabuni

Det blir inget lyft för Liberalerna under den nya partiledaren Johan Pehrson i den senaste mätningen från SvD/Sifo. Med 2,4 procent i mätningen står partiet still en bra bit under riksdagsspärren.

– Johan Pehrson har visserligen varit med i politiken länge, men är tämligen okänd som person för den breda allmänheten. Och det spelar naturligtvis roll samtidigt som ett litet parti alltid har svårt att överhuvudtaget tränga sig fram i tider av oro och kriser, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo, till SvD.

Läs även: Sabuni avgår

I bottenstriden drar Miljöpartiet ifrån med 0,2 procentenheter, men har fortfarande långt kvar upp til riksdagsplats med 2,9 procent.

Även i övrigt är förändringarna små i mätningen, där SD står för den största förändringen med ett tapp på 0,4 procentenheter. Moderaterna tappar 0,2 procentenheter, medan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet noterar små ökningar på sammanlagt 0,4 procent.

– Opinionsläget verkar påfallande stabilt. Det är också tydligt att säkerhetspolitiska frågor inte flyttar väljare från ett ställe till ett annat, det är en fråga som delvis lever sitt eget liv, säger Toivo Sjörén.

Hade mätningen blivit valresultat hade det rödgröna blocket med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet fått 184 mandat mot 165 för det blågula blocket med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

SvD/Sifos mätning i april 7 766 intervjuer genomförda 11–21 april 2022. Förra mätningens siffra inom parentes. Socialdemokraterna 33,0 (32,8) Moderaterna 21,2 (21,4) Sverigedemokraterna 18,2 (18,6) Vänsterpartiet 8,7 (8,6) Centerpartiet 7,1 (7,0) Kristdemokraterna 4,9 (4,9) Miljöpartiet 2,9 (2,7) Liberalerna 2,4 (2,4)

Läs även: Katastrofras för SD i SKOP