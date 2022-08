Rysk turist tog lättklädd bild på Krim – avslöjade för mycket

Ukrainas försvarsmakt tackar en rysk turist för att han avslöjat positionen på ryskt luftvärn på den ockuperade Krim-halvön när han poserade med badbyxor på ett foto.

”Vi kanske är för hårda mot ryska turister… ibland kan de vara riktigt hjälpsamma. Som den här mannen som fotograferar vid ryskt luftvärn nära Yevpatoria, på ockuperade Krim. Tack och fortsätt så!” skriver Ukrainas försvarsmakt och länkar till en bild av mannen och det ryska luftvärnet på Twitter.

Maybe we are being too hard on russian tourists… Sometimes they can be really helpful. Like this man taking pictures at russian air defense positions near Yevpatoria, in occupied Crimea. Thank you and keep up the good work! pic.twitter.com/bj5oEyXU0H

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 22, 2022