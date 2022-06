Så hyllar den ukrainska försvarsmakten Sverige

Den ukrainska försvarsmakten hyllar det svensktillverkade granatgeväret Carl Gustaf som slagit ut minst en rysk tank av modellen T-90. Men ukrainarna hyllar även det svenska folket och Sveriges Konung i en film på sociala medier och tackar för hjälpen. Ukraina har tidigare fått 100 granatgevär av Carl Gustaf-modellen från Kanada, men det är oklart om Sverige skänkt några då innehållet den senaste militära hjälpsändningen från Sverige är hemligt.

I filmen, som tonsatts med Abbas klassiker ”Money, money, money”, står först att ”Vi har alla gjort dåliga investeringar”, vilket illustreras med floppen New Coke, den kraschande kryptovalutan Bitcoin och den stoppade gasledningen Nord Stream 2.

”Men inte Sverige” står det sedan till bilder av det svensktillverkade granatgeväret Carl Gustaf. ”Sverige investerade i ukrainarna genom att ge dem granatgeväret Carl Gustaf” fortsätter texten, som konstaterar att ett granatgevär av typen kostar 20 000 dollar medan en rysk T-90-stridsvagn kostar 4,5 miljoner dollar.

Efter bilder på hur en rysk tank förstörs visas bilder av Sveriges konung Carl Gustav XVI under ett möte med Rysslands diktator Vladimir Putin samt när han leende hälsar mot kameran tillsammans med drottning Silvia. ”Tack Sverige” avslutas filmen.

The art of marketing Swedish-style. How to support the Forces of Good in war and promote the name of your king. 🇺🇦🤝🇸🇪 Don't stop, dear Swedes. Ukraine still needs your support. pic.twitter.com/SvyvLXj3Ts

Kanada har tidigare skänkt Ukraina 100 granatgevär av märket Carl Gustaf tillsammans med 2 000 granater. I maj rapporterade TT att Ukraina slagit ut en T-90 stridsvagn, som är Rysslands mest avancerade, med granatgeväret som hyllades av den ukrainska försvarsmakten.

– Carl Gustaf är väldigt enkla. Ge mig 15 minuter så kan jag förklara för vem som helst hur man avfyrar en och gör det effektivt, sade Roman Hrystjenko, överste och befälhavare för Charkivs försvarsstyrkor, till TT.

I samband med händelsen publicerade den ukrainska försvarsmakten en film som påstods visa hur stridsvagnen förstördes och tackade ”det svenska folket och Konungen för hjälpen”.

Det är emellertid oklart om Sverige har skänkt några Carl Gustaf-granatgevär till Ukraina eftersom innehållet i den senaste militära hjälpsändningen från Sverige till Ukraina har hemlighållits.

Near Stary Saltiv,Kharkiv Territorial Defense fighters eliminated another new 🇷🇺T-90M "Breakthrough" tank. The pride of the russian tank industry was destroyed by the Swedish hand-held anti-tank grenade launcher Carl Gustaf.We thank the Swedish people and the King for their help. pic.twitter.com/gCiHNu2QFx

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 10, 2022