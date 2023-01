S-politiker avsätts – stängde ABF-drivna fritidsgårdar på grund av kriminalitet

Efter att sju fritidsgårdar i Botkyrka som drivits av ABF stängts ned av kommunen röstas Ebba Östlin (S) bort som Kommunstyrelsens ordförande av Socialdemokraternas medlemmar. Men enligt partiets politiska stabschef i Botkyrka är det hela en kupp arrangerad av ABF, som motsätter sig Östlins hårda linje mot kriminalitet.

I februari förra året beslutade Botkyrka kommun om att stänga sju fritidsgårdar och fritidsklubbar i kommunen som drevs av Arbetarnas bildningsförbund, ABF. Anledningen var att incidentrapporter inte skickats in, att det rådde en dålig psykosocial arbetsmiljö och att fel personal rekryterats.

– Det borde finnas mer kontroll av verksamheterna. Det här borde inte få ske, sade Stina Lundgren (M), oppositionsråd i Botkyrka, till SVT.

– Vi har fått alldeles för dålig information av kommunen så jag kan inte bemöta anklagelserna, sade Christina Zedell, ordförande i ABF i Botkyrka/Salem, till SVT.

Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör på Botkyrka kommun, sade till Dagens Nyheter i samband med stängningen att det ”var ett proaktivt beslut vi tog för att säkerställa tryggheten”.

– Vi upptäckte brister, inledde granskningen och under dess gång fick vi mycket bekräftat, sade hon.

En utredning visade att grovt kriminella anställts och tillåtits arbeta med barn på fritidsgårdarna och att personer med koppling till kriminella verksamheter har tillåtits vistas i verksamheten, rapporterade SVT.

”Narkotika har återfunnits, allvarliga våldsdåd har förekommit och personer som bär skottsäkra västar har tillåtits vistats i verksamheten”, enligt utredningen.

Beslutet togs av de regerande Socialdemokraterna, men partiets medlemmar i Botkyrka var inte nöjda. På lördagen fick Kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka Ebba Östlin (S) sparken av partiets medlemmar på grund av stängningen med 91 röster mot 88, rapporterar SVT.

”Jag står för alla beslut jag fattat. Och jag kommer alltid hålla en stenhård linje mot kriminaliteten, det har jag lovat Botkyrka. Nu är det upp till mitt parti hur man ska hantera detta” skriver Ebba Östlin till SVT.

Socialdemokraternas politiska stabschef i Botkyrka Nadina Rosengren säger till P4 i Sveriges Radio att ABF fört en kampanj mot Ebba Östlin sedan stängningen, bland annat genom att rekrytera nya medlemmar till S för att rösta bort henne.

– Det är ju ingen hemlighet att ABF Botkyrka/Salems ledning under lång tid har riktat in sig på Ebba Östlin och hennes väldigt hårda linje mot kriminaliteten efter att kommunen tvingades stänga deras verksamheter under våren efter att det uppdagats att det förekommit våld, vapen, narkotika, skyddsvästar, hot och andra väldigt allvarliga händelser i de verksamheter som de hade bedrivit, säger Rosengren.

– Efter det har man fört ett långt arbete, omfattande arbete, och även rekryterat en hel del nya medlemmar i syfte att avsätta Ebba Östlin, fortsätter hon.

