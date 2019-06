Så backar SVT efter skandalintervjun om Normans bok och Nyheter Idag

FAKTA: En alldeles svensk historia

Boken "En alldeles svensk historia" är författad av Kajsa Norman och ges ut av förlaget Mondial. I boken genomlyser Norman vad som hände under ungdomsfestivalen "We Are Sthlm" 2015 samt medierapporteringen runt detta.

En av huvudpersonerna i boken är Chang Frick, grundare av Nyheter Idag.

Boken kan beställas online hos Adlibris.