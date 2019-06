SCB: KD ökar stort på allianspartiernas bekostnad

KD ökar stort medan M tappar kraftigt. Även L och C tappar jämfört med valet i SCB:s väljarundersökning i maj, medan MP och V går fram på vänstersidan.

SCB:s stora partisympatiundersökning i maj visar att KD är det enda alliansparti som ökat sedan höstens val.

Det är ingen liten ökning, KD får med sina 13 procent hela 6,7 procentenheter mer än i valet 2014, medan de övriga allianspartierna M, L och C tappar sammanlagt 7,3 procentenheter jämfört med valresultatet.

Mest tappar M, hela 3,8 procentenheter ned till 16 procent, vilket innebär att M tappar positionen som näst största parti till SD, som ligger kvar strax under valets siffra med 17,1 procent.

M tappar mest till KD, som tagit 4,2 procentenheter från M sedan valet. M tappar också 0,4 procentenheter till SD, men har vunnit lika mycket från L som hamnar under riksdagsspärren med 3,7 procent.

KD har, förutom från M, framförallt vunnit väljare från SD: 1,3 procentenheter har lockats över till KD sedan valet.

KD har också gjort mindre vinster på L och C:s bekostnad, med 0,7 och 0,6 procentenheter. Samtliga förändringar hos allianspartierna är statistiskt säkerställda.

I övrigt ökar MP med 1,2 procent till 5,6 procent. Ökningen är statistiskt säkerställd och flest väljare, 0,3 procentenheter, vinner MP från C. Även V får en statistiskt säkerställd ökning med 0,7 procentenheter till 8,7 procent.

S minskar med 0,7 procentenheter till 27,6 men liksom SD:s minskning är förändringen inte statistiskt säkerställd.

Data samlades in under perioden 29 april till 28 maj och majoriteten av svaren samlades in under den första halvan av insamlingsperioden.

SCB:s partisympatiundersökning i maj 2019 Socialdemokraterna: 27,6 Sverigedemokraterna: 17,1 Moderaterna: 16,0 Kristdemokraterna: 13,0 Vänsterpartiet: 8,7 Centerpartiet: 6,9 Miljöpartiet: 5,6 Liberalerna: 3,7 Övriga partier: 1,3

