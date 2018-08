SD:s valtält stacks i brand av svartklädda personer: ”Det är bara ren och skär idioti”

GÖTEBORG Vid midnatt under natten till fredagen eldhärjades Sverigedemokraternas valtält i Göteborg. En ordningsvakt som försökte släcka elden andades in rök och ska ha förts till sjukhus.

– Jag tror inte att det är en slump att det är just vårt tält, säger SD:s gruppledare i kommunen.



Det var strax efter midnatt som polisen fick larmet om att det brann i Sverigedemokraternas valtält i Kungsparken i Göteborg. På sin hemsida skriver polisen att man misstänker att branden var anlagd – ett tiotal svartklädda personer sågs vid tälten strax innan det började brinna.

Två ordningsvakter försökte släcka elden och andades då in en del rök. De kontrollerades av ambulanspersonal och en av dem ska ha behövt uppsöka sjukhus. Polisen har inlett en förundersökning om grov skadegörelse, och tidigt på fredagsmorgonen var ännu ingen gripen.

Jörgen Fogelklou, gruppledare och ordförande för Sverigedemokraterna i Göteborg, säger att han och hans partikamrater inte var på plats när branden skedde. På morgonen åkte han dit för att se omfattningen av skadorna på tältet, som partiet har lånat av kommunen under det pågående evenemanget Göteborgs kulturkalas.

– Det är ren och skär idioti. Fullständigt vansinnigt av flera anledningar. Dels är det faktiskt fara för människor, som sagt har någon åkt upp till lasarettet. Man leker med andra människors liv – det är helt absurt vansinnigt, säger Fogelklou.

”Aldrig att jag tystas”

– Jag tror inte att det är en slump att det är just vårt tält, det köper jag inte alls. Jag tror att man var medvetna att det är vårt tält. Är det så, då försöker man tysta röster. Sedan är det för fan skattebetalarnas pengar. Vi kanske fick en massa material förstörda – det kommer vi ersätta inom några timmar. Sedan är det Göteborgs skattebetalare som får stå för notan för utryckning, för allt det där. Så det är bara ren och skär idioti, och jag vet inte riktigt vad det är man vill uppnå.

Jörgen Fogelklou tycker att de andra partierna nu borde vara tydliga i sitt fördömande av händelsen.

– Det som vore klädsamt vore om alla partier går ut och säger ”ge fan i andra partiers grejer. Riv inte ner affischer, ge fan i att tända på andra partiers saker. Ge fan i att störa andra partiers möten.” Det tycker jag skulle vara klädsamt om övriga partiledare gjorde, säger Fogelklou.

Han säger att han och hans partikamrater nu kommer att visa ännu mer närvaro vid tältet i Kungsparken.

– Min ambition är att ta dit dubbelt så mycket folk och vara dubbelt så jävla trevliga. Det är min reaktion. Aldrig att jag tystas av sådant här. Aldrig.

