Se när pizzabudet räddar barnet från branden

Polisen i Lafayette, Indiana, hyllar en 25-årig man för att ha räddat livet på fem barn under en husbrand i staden. Bland annat hoppade mannen genom ett fönster på det brinnande husets övervåning med en sexårig i famnen.

I en pressrelease skriver polisen att huset var övertänt när polis och brandkår kom till platsen på natten den 11 juli, och att elden var så intensiv att räddningspersonal inte kunde ta sig in i fastigheten. Samtidigt hade man uppgift om att ett 6-årigt barn fortfarande befann sig i huset.

Då hoppade mannen ut ur ett fönster på det brinnande husets övervåning med det försvunna barnet i famnen. Barnet klarade sig mirakulöst oskadd, medan den 25-årige mannen krävde sjukhusvård för rökförgiftning och ett skärsår på ena armen.

I en film som polisen i Lafayette publicerar på Twitter ser man hur den 25-årige hjälten kommer från huset med barnet i famnen och får inledande läkarvård.

– Är barnet okej? Snälla säg att barnet är okej, hör man honom fråga räddningspersonalen på filmen.

