Akvariebesökare räddade djurskötare från alligator

USA Djurskötaren Lindsay Bull matade en alligator vid ett akvarium i USA när den plötsligt bet fast i hennes arm och drog ner henne i vattnet. Då ingrep en av besökarna, som hoppade in i inhägnaden och räddade henne.

– Han är en hjälte, säger Bull.

Alligatorn ”Darth Gator” vände sig plötsligt mot sin djurskötare under ett matningstillfälle vid akvariet ”Scales and Tails” i Utah, USA, rapporterar KSL-TV. Den grep fast djurskötaren, Lindsay Bull, och drog ner henne i vattnet.

– Han bet fast och så tänkte jag att ”oj, det här kommer bli allvarligt”, berättar Bull för KSL-TV.

Eftersom att alligatorer rullar runt efter att ha gripit tag i sitt byte tvingades Bull ner i vattnet för att inte få armen avsliten.

Vid akvariet fanns under händelsen flera barn och deras föräldrar. En av besökarna, Donnie Wiseman, hoppade omedelbart ner i inhägnaden för att hjälpa Bull.

Wiseman brottas med alligatorn när den till slut släpper taget på Bull, som dras upp ur inhägnaden av en annan besökare.

– Att han ingrep sådär, han är absolut en hjälte för det han gjorde, säger Bull.

Bull fördes till sjukhus efter händelsen. Efter operation är handen som alligatorn bet fast i återställd, enligt ett inlägg från akvariet på Facebook.

An #alligator trainer is recovering in the hospital after her gator clamped down on her hand. Her training kicked in and she managed to stay calm as bystanders jumped in to help her. @KSL5TV

Video: Theresa Wiseman pic.twitter.com/1slofxBF54

— Matt Rascon KSL (@MattRasconKSL) August 16, 2021