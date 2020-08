Seattle BLM-slaktar polisbudget – nu avgår svart polischef

SEATTLE Efter att stadsfullmäktige presenterat en plan för att skära ned polisens budget med upp till 50 procent avgår stadens första svarta kvinnliga polischef Carmen Best. Att skära ned polisens budget med 50 procent är ett krav från stadens Black Lives Matter-demonstranter, som tidigare ockuperade flera kvarter av staden.

Seattles polischef Carmen Best meddelade på måndagen att hon avgår, rapporterar The New York Times.

Best, som är den första svarta kvinna som varit polischef i Seattle, sade inte varför hon avgår, men beskedet kom efter att stadens fullmäktige presenterat en plan att kraftigt skära ned polisens budget.

Enligt planen ska omkring 100 poliser sägas upp, och till nästa år kan polisens budget har skurits ned med hela 50 procent.

Best och Seattles borgmästare Jenny Durkan har föreslagit mindre nedskärningar på 20 procent, och starkt motsatt sig planen att slakta polisens budget.

En liknande plan att skära ned polisens budget i Minneapolis, där oroligheterna i USA började efter George Floyds död i staden i slutet av maj, har stoppats från att gå till folkomröstning i november av Minneapolis Charter Commission.

Men i Seattle är en veto-säker majoritet av stadsfullmäktige för de kraftiga nedskärningarna av polisens budget, och fullmäktigeledamoten Kshama Sawant är kritisk till att nedskärningarna inte genomförs snabbt nog.

– Det representerar en total abdikering från ansvar – en abdikering från ansvar i det sammanhang som är den historiska rörelsen för svarta liv, sade Sawant enligt New York Times

Att skära ned polisens budget med 50 procent har varit ett krav från Black Lives Matter-demonstranterna i Seattle, som under juni månad ockuperade centrala delar av staden som utropades till den självständig zonen Capitol Hill Autonomous Zone, CHAZ.

CHAZ upplöstes i början av juli, efter att flera våldsdåd inträffat i zonen, bland annat en skjutning den 29 juni där en 16-årig pojke sköts ihjäl och en 14-årig pojke skadades allvarligt.

Black Lives Matter och andra vänsterrörelser i USA har under sommarens upplopp och demonstrationer krävt att polisen ska bli av med sin offentliga finansiering under sloganen ”Defund the police”.

