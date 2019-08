Sexövergreppen fortsätter på We are STHLM – två 15-åriga flickor uppges ha våldtagits

STOCKHOLM Ungdomsfestivalen We Are STHLM har under flera år plågats av att flickor utsätts för sexuella övergrepp. Tidigare har Nyheter Idag avslöjat hur DN mörkat övergreppen ett tidigare år – då frihetsberövade misstänkta var syriska och afghanska män. I år rapporteras sexbrotten fortsätta – hittills har ett tiotal sexuella ofredanden och två våldtäkter rapporterats, något som Aftonbladet skrev om först.

Enligt Aftonbladet så har två våldtäkter fångats på övervakningskameror. Strax innan klockan 20 ska två män ha gått upp bakom två 15-åriga flickor i folkhavet och våldfört sig på dem.

Männen befann sig på söndagseftermiddagen fortfarande på fri fot.

Polisens presstalesperson har inga uppgifter om signalement.

We Are STHLM blev för några år sedan ökänt efter att mängder av flickor utsattes för sexuella ofredanden.

I år har det fortsatt. Hittills har ett tiotal misstänkta sexuella ofredanden rapporterats. En man har gripits och sedan släppts. Nationalitet och ålder på mannen var inte känd för polisens presstalesperson när Nyheter Idag ringde upp. En mer omfattande rapport om årets poliskommendering på We Are STHLM kommer under måndagen.

I januari 2016 avslöjade Nyheter Idag hur DN mörkat övergrepp på We Are STHLM sommaren 2015.

Under en enda kväll ingrep polisen och ordningsvakter mot ett 90-tal killar, men även vuxna män, som ägnat sig åt övergreppen, berättade då ett ögonvittne för Nyheter Idag. DN:s intresse svalnade efter att vittnet, som kontaktat DN för att tipsa om händelserna, berättat att samtliga som omhändertogs var män från Afghanistan och Syrien.

Läs även: Så mörkade Dagens Nyheter omfattande sexövergrepp i centrala Stockholm