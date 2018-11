Sinéad O’Connor om vita människor: ”De är vidriga”

IRLAND Sångerskan Sinéad O’Connor, som kallar sig Shuhada’ Davitt sedan hon konverterade till islam, meddelar på Twitter att hon aldrig vill tillbringa tid med vita människor igen – för att de är ”vidriga”.

Nyligen gav ”Nothing Compares 2 U”-sångerskan på Twitter beskedet att hon blir muslim och byter namn. Den tidigare katoliken har bland annat kommit fram till att ”all studie av helig skrift leder till islam”.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 19 oktober 2018

På tisdagen kom Davitt med nya uppseendeväckande uttalanden. Hon säger att hon tänker sluta tillbringa tid med vita människor.

”Jag är hemskt ledsen. Vad jag tänker säga är något som är så rasistiskt att jag aldrig trodde min själ skulle kunna känna det. Men i sanning vill jag aldrig tillbringa tid med vita människor igen (om det är vad icke-muslimer kallas). Inte för ett ögonblick, för någon anledning. De är vidriga.”

I’m terribly sorry. What I’m about to say is something so racist I never thought my soul could ever feel it. But truly I never wanna spend time with white people again (if that’s what non-muslims are called). Not for one moment, for any reason. They are disgusting. — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 6 november 2018

Forgive me. Sometimes the Lord needs dirty workers ; ) #NotAsFuckinCrazyAsSheLooks ; ) #TrustMeIAMaSoldier — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 6 november 2018

NO more martyrs please. Its a STOOOOOOOPID I-FUCKING-DEA. Lads. Sit down and let the females show you how to sing the devil to sleep ; ) — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 6 november 2018

Final word. If its ‘Crazy’ to care. Then by all means, spank my ass and call me Fruity loops : ) — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 6 november 2018

Shuhada’ Davitt har tidigare blockerat alla hon inte följer på Twitter från att kommentera hennes inlägg. Detta för att slippa konfrontationer med ”europeiska vita män”.

In order to avoid abusive European white males, and in order that I avoid abusing them back, I’ve prevented anyone i’m Not following from commenting on my page. Everyone is safer this way. Ashadu Anna Mohammedin Rasoolallah ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 5 november 2018

