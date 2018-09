Sju åtalas för människohandel – ska ha tjänat miljoner på organiserat tiggeri

VÄXJÖ Idag väcks åtal mot åtta personer för det omfattande organiserade tiggeri som uppmärksammades förra hösten. Åklagaren menar att de bland annat gjort sig skyldiga till att lura offren, ta deras pengar och misshandla dem när de inte drog in tillräckligt.



Den 5 december 2017 genomförde polisen razzior mot ett flertal platser i södra Sverige, i vad som beskrevs som en av de största insatserna mot människohandel i Sverige. Det handlade om en bulgarisk familjeliga med huvudsäte i Växjö som dragit in miljonbelopp på att lura hit landsmän som sedan tvingats tigga.

Idag lämnades åtalet in till Växjö tingsrätt. Åtta personer åtalas allt som allt. Sju bulgariska medborgare åtalas för människohandel och en svensk medborgare åtalas för medhjälp till människohandel för att ha upplåtit husrum och en husvagn till ligan.

Två av bulgarerna åtalas även för misshandel, och en av dem åtalas för rån. Offren har även i dessa fall funnnits bland de hitresta tiggarna.

Enligt åtalet pågick ligans aktiviteter under nästan två års tid, från januari 2016 till december 2017. Offren lurades till Sverige antingen under förespegling att det fanns jobb, eller att tiggandet skulle hjälpa offren. Istället tvingades de till tiggeri helt på ligans villkor. Gärningsmännen beslagtog de hoptiggda pengarna, och utdelade bestraffningar om offren inte fått ihop tillräckligt med pengar eller om de exempelvis somnat under arbetspasset. Bestraffningarna kunde bestå av misshandel, böter eller att offren inte fick någon mat. En kvinna misshandlades så allvarligt att hon drabbades av missfall.

Offren uppges ha tvingats till långa dagar av tiggande oavsett väder och fick bo under torftiga förhållanden, ibland i olika läger i skogen. Samtidigt skall gärningsmännen kunnat föra ut miljonbelopp till Bulgarien. Enligt SVT Nyheter Småland som hänvisar till kammaråklagare Måns Björklund skall det handla om två miljoner kronor.