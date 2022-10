Skåpbil plöjer rakt igenom klimataktivister

På tisdagen rådde nytt trafikkaos i London när klimataktivister från gruppen Just Stop Oil fortsatte blockera vägar i staden för elfte dagen i rad, den här gången i Knightsbridge, där en ambulans stoppades och blev försenad.

Ambulance delayed and forced to navigate through the gridlock at Knightsbridge after Just Stop Oil protestors blocked the roads @LBC pic.twitter.com/kuCfK5U0DR — Charlotte Lynch (@charlotterlynch) October 11, 2022

Tidigare blev även en brandbil försenad i trafikkaoset.

A fire engine trying to get to an emergency has been blocked by Just Stop Oil protestors at Knightsbridge @LBC pic.twitter.com/dEXMvlNtoZ — Charlotte Lynch (@charlotterlynch) October 11, 2022

En förare fick nog och plöjde helt enkelt igenom klimataktivisterna i låg hastighet.

This was the moment when a frustrated van driver nudged eco-protesters out of the way who were blocking a road in Knightsbridge. pic.twitter.com/L0DWoVwd6t — LBC (@LBC) October 11, 2022

Blockaden inleddes vid tio-tiden på morgonen, och 32 aktivister var inblandade av vilka en del ska ha limmat fast sig själva på vägen rapporterar Daily Mail. När polis kom till platsen började de avlägsna aktivisterna från vägen.

Sammanlagt 309 klimataktivister från Just Stop Oil gripits under tio dagars aktioner, uppger Londonpolisen.

