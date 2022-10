Här rensar trafikanter vägen från klimataktivister

Under helgen har klimataktivister ur gruppen Just Stop Oil blockerat vägar i centrala London, samtidigt som andra aktivister kastat färg på på jakt- och fiskebutiker och hällt ut mjölk på Londons gator, rapporterar Daily Mail.

Londonpolisen säger att de vägblockerande klimataktivisterna orsakat ”orimliga störningar” i Londonbornas liv, och uppger att man gripit mer än 100 aktivister under lördagen och söndagen, som var den åttonde och nionde dagen i en pågående kampanj från aktivistgruppen.

Läs även: Jan Emanuel ingrep mot klimataktivister: ”Miljömuppar”

På en film som publicerats på Twitter av Just Stop Oil ser man hur allmänheten ingriper och släpar bort klimataktivister som blockerat vägen i Westminster, som är regeringskvarteren i London.

Just Stop Oil skriver att gruppens aktivister ”förblev resolut icke-våldsamma när de konfronterades av förståeligt frustrerade från allmänheten”. Enligt gruppen behövde en aktivist akut läkarvård efter konfrontationen.

På filmen ser man hur två trafikanter i följd släpar aktivister ur vägen och även knuffar på dem för att få dem att flytta på sig så de kan komma förbi.

Yesterday, a group of Just Stop Oil supporters remained resolutely nonviolent when confronted by the understandably frustrated members of the public. One supporter required emergency medical treatment due to having been removed from the road by a member of the public. pic.twitter.com/H5ypjdibiD

— Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 9, 2022